СМИ назвали имя богатого покровителя Липницкой

По словам журналистов, это Петр Макаренко , владелец компании «Телеспорт», самого крупного игрока на рынке спортивных медиаправ в России.

Сейчас компания владеет лицензией на поиск партнеров для Федерации фигурного катания и различных турниров, а сразу после Олимпиады 2014 года в Сочи Макаренко начал вкладывать деньги в спортивное развитие Липницкой, чтобы потом «зарабатывать на ее популярности». Публично об этом не говорилось, а окружение спортсменки называло Макаренко спонсором.

В 2014 году Макаренко называл фигурное катание ведущим олимпийским видом спорта в вопросах рекламы.

Журналисты отмечают, что рекламный потенциал Юлии Липницкой так и не был реализован. Единственный крупный контракт она подписала с компанией adidas, который, по данным экспертов рынка имиджевых прав, приносил фигуристке около 100 тысяч евро в год.

С этим контрактом связывают и ухудшение отношений между Липницкой и ее тренером Этери Тутберидзе . Многие фигуристы отдают тренерам часть рекламных доходов в знак благодарности за успехи, так как тренеры не получают премий за олимпийские медали. Но Липницкая не делилась — в том числе потому, что все переговоры Макаренко вел только с мамой Липницкой.

Отсутствие других крупных контрактов журналисты связывают со спортивными результатами после Олимпиады и репутацией сложного партнера: Липницкая неохотно шла на контакт.

Ранее Юлия Липницкая назвала анорексию причиной завершения карьеры.