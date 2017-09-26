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СМИ назвали имя богатого покровителя Липницкой
Портал Sports.ru назвал имя «теневого инвестора» российской фигуристки Юлии Липницкой.
По словам журналистов, это Петр Макаренко, владелец компании «Телеспорт», самого крупного игрока на рынке спортивных медиаправ в России.
Сейчас компания владеет лицензией на поиск партнеров для Федерации фигурного катания и различных турниров, а сразу после Олимпиады 2014 года в Сочи Макаренко начал вкладывать деньги в спортивное развитие Липницкой, чтобы потом «зарабатывать на ее популярности». Публично об этом не говорилось, а окружение спортсменки называло Макаренко спонсором.
В 2014 году Макаренко называл фигурное катание ведущим олимпийским видом спорта в вопросах рекламы.
Журналисты отмечают, что рекламный потенциал Юлии Липницкой так и не был реализован. Единственный крупный контракт она подписала с компанией adidas, который, по данным экспертов рынка имиджевых прав, приносил фигуристке около 100 тысяч евро в год.
С этим контрактом связывают и ухудшение отношений между Липницкой и ее тренером Этери Тутберидзе. Многие фигуристы отдают тренерам часть рекламных доходов в знак благодарности за успехи, так как тренеры не получают премий за олимпийские медали. Но Липницкая не делилась — в том числе потому, что все переговоры Макаренко вел только с мамой Липницкой.
Отсутствие других крупных контрактов журналисты связывают со спортивными результатами после Олимпиады и репутацией сложного партнера: Липницкая неохотно шла на контакт.
Ранее Юлия Липницкая назвала анорексию причиной завершения карьеры.
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