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Липницкая дала первое интервью после болезни

Девятнадцатилетняя фигуристка Юлия Липницкая дала первое интервью после объявления о завершении спортивной карьеры в конце августа. Разговор опубликован на сайте Федерации фигурного катания России.
Липницкая рассказала в том числе о причинах ухода из спорта.
«Анорексия — болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год… После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история», — рассказала она.
Также фигуристка поведала о нелюбви к своей славе и раскритиковала программу о ней на Первом канале, в которой «абсолютно все было фальшью».
Липницкая также добавила, что на телевидении появился человек, выдающий себя за ее отца. "Этот человек — откровенный мошенник. Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет", — сказала она.
Олимпийская чемпионка также поделилась планами на будущее, уточнив, что ей хотелось бы заняться спортивным менеджментом.
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