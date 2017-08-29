"Липницкая не выдержала испытание славой"



«Возможно, она не справилась с этим в полной мере. Только представьте, что на вас в 15 лет обрушивается ураган из журналистов и болельщиков. Вы регулярно мелькаете на экранах, у вас просят автографы.

Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости. А тут под ударом оказалась маленькая девочка. После такого начинает казаться, что весь мир вращается вокруг тебя.



Но никогда нельзя забывать, что ты обычный смертный на этой планете и, чтобы продолжать завоевывать медали, нужно постоянно соответствовать высочайшему уровню», — цитирует Жулина RT.



Кроме того, тренер напомнил, что у спортсменки возникли серьезные проблемы со здоровьем . Липницкая начала набирать вес и потеряла «присущую ей легкость и крутку». Фигуристка принялась «безумно худеть».

«Липницкая поняла, что в комфортном для нее весе прыгать она больше не сможет, а все время находиться в состоянии анорексии — просто опасно для здоровья», — добавил Жулин.





Двукратный чемпион Олимпийских игр фигурист Евгений Плющенко назвал Юлию великой спортсменкой.

«Самая молодая олимпийская спортсменка-чемпионка в истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных!



Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры.



Юлечка, жизнь продолжается, ты — большая умница, труженик. Ты — маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом», — написал Плющенко на своей странице в инстаграме.





Другой известный специалист Алексей Мишин выразил слова благодарности спортсменке за ее выступления и вклад в развитие фигурного катания.

«Надо поблагодарить Липницкую за ее труд, талант и вклад в фигурное катание, пожелать ей всего хорошего. А почему человек прощается со спортом…



Знаете, у меня супруга была чемпионкой СССР, участвовала в чемпионате Европы по фигурному катанию. И когда она стала взрослой, подошла ко мне и сказала: «Ты знаешь, я пришла однажды на каток и поняла — больше я кататься не буду». Вот такое же чувство, наверное, испытывает и Юля Липницкая.



И к этому надо относиться спокойно. Может, она еще надумает вернуться, а может, и нет. У каждой звезды есть свой момент сияния. Пожелаем ей хорошей жизни, творчества, пусть она найдет себя. Талантливый человек не бывает талантлив однобоко», — цитирует Мишина «Р-Спорт».



Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев высказался относительно того, как Липницкая может проявить себя в дальнейшей жизни.



«Близко с увлечениями Юли я не знаком, но, на мой взгляд, девушка имеет очень хорошие возможности продлить свою карьеру в шоу-бизнесе. Это могут быть всевозможные ледовые шоу, показательные выступления



Юлия столько лет вложила в фигурное катание, столько умеет, столько знает, эти ее уникальные вращения. Зрители будут восхищаться ей еще очень долго.



Кроме того, я не исключаю, что по прошествии некоторых лет девушка может стать тренером. Юля со свойственной ей целеустремленностью должна использовать свои знания и передать их другим.



А вот относительно возможной политической карьеры Липницкой Писеев высказался скептически.



«В роли чиновника я Юлю не представляю. Так уж получилось, что девушке почти не приходилось сталкиваться с организационными вопросами. Все за нее решала мама спортсменки.



Да и характер у Липницкой не для чиновничьей монотонной работы.



Она — девушка взрывная, темпераментная. Чиновниками же должны становиться люди спокойные, рассудительные», — заключил почетный президент федерации.



Стоит отметить, что сама Липницкая не стала комментировать информацию о том, что она уходит из спорта.



«Я ничего комментировать не буду», — цитирует фигуристку «Р-Спорт».





Ранее мать спортсменки рассказала, что Юлия сообщила руководству федерации о своем уходе еще в апреле. Причиной такого решения стала болезнь фигуристки. «Газета.Ru» вспоминает, как до этого дня складывалась карьера Липницкой.

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