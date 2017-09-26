Семье каннибалов умерили аппетиты

Подозреваемая в убийстве женщины и расчленении ее тела семейная пара из Краснодара находится под стражей, рассказали в региональном СК. Следователи продолжают расследовать дело, а также выяснять причастность подозреваемых к другим убийствам. По информации СМИ, пара призналась в убийстве двоих человек. Ранее сообщалось, что с 1999 года жертвами каннибалов стали 30 человек, при этом семь тел полиция якобы уже обнаружила.



Дмитрий и Наталья Бакшеевы, подозреваемые в убийстве женщины и расчленении ее тела, находятся под стражей, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

По данным следователей, 8 сентября 2017 года 35-летний житель Краснодара и его 42-летняя супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. «В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал.



После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона»,





11 сентября 2017 года рабочие, делавшие ремонт на одной из улиц города, нашли у ливневой канализации телефон Samsung, доступ к которому оказался возможен без пароля. Один из рабочих посмотрел в фотоальбом и увидел страшные снимки с расчлененными телами. Как рассказал нашедший телефон «МК», через короткое время после этого к рабочим подошел неопрятно одетый мужчина, который сказал, что потерял телефон. Рабочие сделали вид, что ничего не находили, а позже остановили наряд ППС и отдали мобильный им.



В тот же день полицейские пришли домой к Бакшеевым. Семья проживает в общежитии высшего военного авиационного училища им. Героя Советского союза А. К. Серова. Наталья Бакшеева раньше работала в училище медсестрой, но после увольнения пара не стала переезжать. При обыске в их комнате в общежитии летного училища следователи обнаружили «фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженное мясо неизвестного происхождения. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения вопроса, является ли обнаруженное мясо человеческим либо животного происхождения. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой».

Полиции Дмитрий Бакшеев сначала рассказал, что нашел части тела женщины 8 сентября в лесопарке, положил их в рюкзак и отнес домой. Снимки, сделанные впоследствии с останками женщины, и вообще свои действия он объяснить не смог, сказав, что «совершил глупость», сообщают местные СМИ.



Пока это единственный эпизод, который инкриминируется Бакшеевым. «В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений», — добавили в СК. «В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело только по одному убийству неизвестной женщины в Прикубанском округе Краснодара. Это тот случай, когда мужчина делал селфи с останками убитой, а потом мобильник потерял.





Сейчас проверяются версии о его причастности к другим нераскрытым с конца 1990-х годов преступлениям», — сказал источник «Интерфакса» в оперативных службах региона.



Однако, по словам источника канала «360», близкого к следствию, пара созналась в убийстве двоих человек. «Семейная пара на данный момент призналась в убийстве двух человек, одно в 2012 году, второе — в этом году. Информация о 30 убитых ими людях — полный бред, который растиражировали СМИ. После признания в двух убийствах они вообще идут в полный отказ на допросе», — заявил источник.