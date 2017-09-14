США закроют Россию миротворцами

«Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины», — сообщила Нойерт.



Представитель Госдепа подчеркнула, что размещение миротворческих сил ООН посодействует восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.



Власти США рассматривают такую меру как потенциальное средство для защиты украинских граждан. Нойерт добавила, что в этом с Вашингтоном согласен, в частности, Берлин.



Она также напомнила, что США выступают за полное выполнение минских соглашений: в первую очередь, необходимо выполнить требование по безопасности в Донбассе. «Важно обеспечить условия безопасности, и мы в который раз призываем Россию ввести реальный и устойчивый режим прекращения огня», — заявила Нойерт. Она добавила, что России необходимо отвести тяжелое вооружение и предоставить доступ наблюдателям ООН на всей территории, вплоть до границы с Россией.



Киев обвиняет Россию в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины, а также в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной этого внутриукраинского конфликта, не оказывает, материальной, финансовой и военно-технической помощи ополченцам Донбасса.





В начале сентября Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако президент отметил, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ , ведущих мониторинговую миссию.



Он подчеркнул, что нигде, кроме линии соприкосновения, миротворцы находиться не должны. Москва изложила все предложения в проекте резолюции и внесла его на рассмотрение в Совбез ООН



Тогда же стало известно, что на Генассамблее ООН 20 сентября президент Украины Порошенко планирует поднять вопрос о введении миротворческой миссии в Донбассе.



«Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи также. Президент Украины будет выступать 20-го числа в Совете Безопасности ООН, будет специальное заседание, посвященное миротворчеству», — сообщил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил, что миротворцы ООН могут размещаться в любой точке соприкосновения в зоне конфликта, при этом заручившись согласием противоборствующих сторон, в том числе согласие на размещение миротворческого контингента должны дать Донецк и Луганск. Киев отказывается проводить прямые консультации с ополченцами, хотя эта необходимость обозначена в минских соглашениях, которые Украина со своей стороны подписала.

«Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта. Конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР», — рассказал Песков».



Президент Путин также отмечал, что « миротворческий вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР.





Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий , в свою очередь, заявил, что вопрос о введении в Донбасс миротворцев ООН зависит от выполнения властями Украины обязательств по минским соглашениям.

«Только в условиях прекращения огня и отведения украинских войск и вооружения от линии разграничения можно вернуться к рассмотрению вопросов введения в Донбасс миротворцев Организации объединенных наций», — сказал он.



Плотницкий убежден, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств, с чем руководство ЛНР сталкивалось неоднократно.



«По вине украинской стороны разведение сил на линии разграничения было сорвано более 70 раз. Только за время «школьного перемирия» Украина неоднократно нарушала режим тишины, продолжая вести огонь по городам республики, подвергая смертельной угрозе мирное население, а самое главное — наших детей», — добавил он.





Идею введения миротворцев на территорию Донбасса президент России Владимир Путин 11 сентября обсудил с верховным канцлером Германии Ангелой Меркель

В ходе телефонного разговора российский лидер подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).



С учетом высказанных Меркель соображений Путин отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН.



Лидерами двух стран был также затронут ход реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Политики сошлись во мнении, что любое нарушений режима прекращения огня неприемлемо.



Напомним, что власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.