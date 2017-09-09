Украина передала СБ ООН свой проект резолюции о миротворцах

Он отметил, что Украина передавала свою резолюцию по миротворцам еще в 2016 году, однако тогда она не нашла соответствующей реакции из-за позиции РФ.





"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам по Совету безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", — сказал заместитель главы администрации президента в эфире украинского телеканала "Интер".



Также, по его словам, очень важно, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни поедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН и саммите Совета безопасности ООН, куда он приглашен.

По мнению Елисеева, подготовка к размещению миротворцев ООН в Донбассе с момента принятия соответствующего решения может продлиться не менее полгода.



Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

