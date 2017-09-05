Путин преподал Киеву очередной урок большой политики

Путин поддержал идею миротворческой миссии в Донбассе, и по его поручению был подготовлен проект соответствующей резолюции Совбеза ООН . Однако инициатива российского президента вызвала весьма негативную реакцию Киева — и вполне закономерно. Шансы на реализацию данного предложения крайне невелики, поскольку дело там совсем в ином.

В повестку мирного урегулирования в Донбассе вернулась тема миротворцев. Причем на новом — более высоком — уровне в лице российского президента.

В конце августа данную тему вновь начал активно педалировать Киев. Тогда стало известно, что пункт о введении миротворцев будет в готовящемся к принятию Верховной радой законе о реинтеграции Донбасса. Кроме того, было сообщено, что данную тему поднимет Петр Порошенко в своем предстоящем в сентябре выступлении на Генеральной ассамблее ООН . Тогда же, в августе, украинский президент обвинил Россию в препятствовании данной идее.

И вот — несколько неожиданно — инициативу о введении миротворцев в Донбасс поддержал Владимир Путин . Более того, если он и ранее действительно на словах выражал поддержку данной идее, то теперь он публично дал поручение российскому министру иностранных дел подготовить соответствующую резолюцию для Совета безопасности ООН.

Поручение президента было выполнено в кратчайшие сроки, и уже спустя несколько часов проект резолюции был направлен руководству организации.

Показательной стала реакция на инициативу российского президента представителей украинской стороны, которые отнеслись к ней весьма мрачно и негативно.

Причины такого отношения просты и очевидны.

Дело в том, что своим предложением, несмотря на его внешнее совпадение с планами украинского руководства, Путин на самом деле разрушает их.

В данный момент ситуация на Донбассе заморожена. Вина за это лежит на Киеве, который должен выполнить ряд обязательств по минским соглашениям, однако по существу не может этого сделать. В результате украинскими властями изыскиваются варианты так или иначе обойти Минские соглашения. В первую очередь это касается восстановления Киевом контроля над границей, что, по известному выражению Ангелы Меркель, должно произойти «в конце процесса» (после выполнения Киевом всех обязательств по Минским соглашениям).

Ввод миротворцев в Донбасс нескрываемо планируется украинскими властями как вариант решения данной проблемы в обход Минских договоренностей. Неслучайно, по расчетам Киева, миссия должна быть расположена по всей территории Донецкой и Луганской областей, в «серой зоне», а также на границе Украины и России. Фактически это воспроизведение плана миротворческих миссии ООН на территории бывшей Югославии, с помощью которых Запад осуществил свои планы в отношении этого региона.

Владимир Путин, поддержав идею ввода миротворцев, наполнил ее существенно иным содержанием: миссия должна быть расположена исключительно по линии разграничения сторон и заниматься строго охраной сотрудников ОБСЕ . Тем самым полностью выхолащивается план Киева с помощью миротворческих сил вернуть себе контроль сначала над границей, а затем — военной силой — и над мятежными республиками.

Со своей стороны, глава ДНР Александр Захарченко подтвердил готовность рассмотреть данную инициативу. А глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прямо заявил, что российские миротворцы обязательно должны войти в состав в миссии ООН в Донбассе в случае принятия решения о ее формировании.

Неудивительно, что на Украине предложение российского президента было воспринято негативно. В результате МИД Украины выкатил такой список своих требований к возможной миротворческой миссии (от «выведения оккупационных войск» до игнорирования мнения республик по данному вопросу), что предложение Москвы почти наверняка будет им торпедировано.

Однако тут возникает любопытная коллизия.

Как верно подметил один из украинских экспертов, Москва перехватывает инициативу у Киева по вопросу миротворческой операции в Донбассе. Более того, Украина не может тягаться с Россией по статусу, авторитету и влиянию в ООН.

Ситуация усугубляется тем, что Европа откровенно устала от Украины и ее проблем, а требование восстановления сотрудничества с Россией становится все более открытым трендом. Показательно, что предложение Путина о миротворцах было моментально поддержано Берлином, в лице министра иностранных дел Зигмара Габриэля , который даже намекнул на возможность снятия санкций в этом случае.

В то же время можно спрогнозировать, что вся эта история почти наверняка закончится ничем.

Москва не допустит реализации киевского плана, а проект резолюции, который будет подготовлен Россией, скорее всего будет провален в Совбезе ООН Штатами.

Хотя постпред Украины в ООН заявил о готовности своей страны работать над предоженным проектом, что само по себе беспрецедентно, учитывая отношения двух стран последние годы.

Единственным реальным итогом сегодняшней инициативы Владимира Путина с большой вероятностью станет очередной урок киевским властям не садиться играть в «большую политику» с Кремлем.