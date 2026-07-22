В России оценили смену главкома ВСУ

Увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стало для Владимира Зеленского вынужденным шагом под давлением уличных протестов и не изменит критическую для Украины ситуацию на фронте. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя масштабные кадровые перестановки в военном руководстве Украины.

15 июля Михаил Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны Украины, что вызвало серии уличных протестов в различных городах страны. Первоначально демонстранты требовали вернуть Федорова на занимаемую должность, однако затем выдвинули требования об отставке Сырского. В результате 21 июля Зеленский уволил Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, который уже был объявлен МВД России в розыск.

По мнению эксперта, Зеленский пошел на смену руководства армии исключительно под давлением обстоятельств, сам попав в очередную политическую ловушку.

«Отставка Сырского — это вынужденная мера для Владимира Зеленского. Если бы у него была возможность не производить эту кадровую операцию, он бы никогда на нее не пошел. Сырский устраивал Зеленского, так как был более покладистым, чем его предшественник Залужный, и не занимался прямой политической деятельностью. Теперь же, по сути, нелегитимный президент Украины сам создает себе нового потенциального соперника на выборах. Если бы не акции протеста, инициированные после увольнения Федорова, Сырского бы никто не отстранял. Никаких массовых акций в его поддержку на Украине не произойдет, однако теперь Зеленский должен придумать, куда его трудоустроить, чтобы, с одной стороны, успокоить общественность, а с другой — не создать себе из бывшего главкома нового политического оппонента и врага». Иван Мезюхо Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

Вместе с тем аналитик отметил, что приход Михаила Драпатого не позволит киевскому режиму исправить положение дел на линии боевого соприкосновения.

«Эта кадровая ротация никак не изменит ситуацию на поле боя. Украина как имела проблемы, так и будет их иметь, а жесткая мобилизация никуда не исчезнет. Драпатый вряд ли сможет исправить ошибки своего предшественника. Сейчас на него есть определенный запрос в обществе, но спустя некоторое время его будут критиковать точно так же, как критиковали и Сырского, и Залужного. Принципиально для Украины на фронте из-за смены главкома ВСУ ничего не поменяется», — сказал политолог.

Говоря о коррупционных процессах и борьбе за финансовые потоки в силовом блоке Украины, специалист указал на то, что с кадровыми изменениями системный кризис киевского режима только усугубится.

«Коррупция внутри украинских вооруженных формирований никуда не денется: важны не конкретные персоналии, а личные отношения между участниками этих схем. Заявления о том, что отдельные чиновники не имели отношения к финансовым потокам, смехотворны — в существующей системе власти на Украине невозможно остаться в стороне. Сейчас принципиально важно, кто именно займет пост министра обороны, потому что новый главком будет работать с ним в тесной связке. И здесь Зеленский вновь стоит перед сложным выбором, который в любом случае не удовлетворит весомую часть киевской элиты, готовой выводить людей на новые акции протеста через подконтрольные медиа», — резюмировал эксперт.

Ранее Сырский выступил с первым заявлением после отставки с поста главкома ВСУ.