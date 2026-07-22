Сырский выступил с первым заявлением после отставки с поста главкома ВСУ

Уходящий в отставку главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продолжит служить Украине вне зависимости от должности.

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По его словам, за время руководства изменения затронули не только ведение боевых действий, но и структуру украинской армии. Так, на Украине был создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем, которые прошли путь от отдельных подразделений до полноценной структуры. Сырский также сообщил о создании отдельного командования беспилотных систем ПВО, штатных подразделений операторов дронов-перехватчиков и многоуровневой системы прикрытия тыла с воздуха.

Кроме того, Сырский отметил, что ВСУ были переведены на корпусную структуру, а в штабы назначили офицеров с боевым опытом. По его словам, одним из главных критериев назначения на руководящие должности стало обязательное прохождение службы на фронте.

Экс-главком добавил, что не может раскрыть все подробности проведенных за последние годы операций, отметив, что о них «расскажет история». Он также подчеркнул, что считает своей главной задачей войну независимо от занимаемой должности, передает РБК.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией страны.

Главком ВСУ прокомментировал свою отставку

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в свою очередь считает, что отставка Александра Сырского с поста главкома украинской армии может стать итогом борьбы за раздел бюджета оборонного ведомства.