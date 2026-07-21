Нового главкома ВСУ объявили в розыск в России

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый числится в базе розыска МВД России. Это следует из данных базы ведомства.

"Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке.

Ранее СК РФ заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 году он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее командование операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, погибли и ранены 154 человека.

Зеленский назначил нового главкома ВСУ

О назначении Драпатова на должность главкома ВСУ стало известно 21 июля.