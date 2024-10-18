Создание ядерных взрывных устройств на Украине невозможно из-за отсутствия у страны необходимых мощностей для этого, заявил «Газете.Ru» инженер-физик Андрей Ожаровский.

Как отметил Ожаровский, ядерные взрывные устройства могут быть изготовлены на основе высокообогащенного урана или на основе плутония.

«Чтобы наработать достаточное количество высокообогащенного урана, требуется большое количество центрифуг для этого обогащения. Это огромный завод, создать который ни в короткое время, ни за небольшие деньги, ни незаметно от мировой общественности невозможно. Никаких сообщений о том, что Украина построила завод для обогащения урана, нет», — сказал специалист.

То же самое касается создания ядерного оружия на основе плутония, продолжил он. Физик пояснил, что для этого потребуется сложное химическое производство, а также годы работы.

«Поэтому я считаю, что эта информация, скорее всего, не соответствует действительности и создание ядерных взрывных устройств на Украине невозможно», — подчеркнул Ожаровский.

Он добавил, что реальную информацию может предоставить только МАГАТЭ.

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Киев всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия, в случае, если не получит приглашения в НАТО, а ВС РФ начнут продвигаться к Киеву, рассказал эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. Об этом пишет РБК.

Владимир Зеленский в четверг, 17 октября, в Брюсселе на полях заседания напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года с участием РФ, США и Великобритании обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас этот документ не работает, поэтому безопасность страны может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.

«Либо у Украины будет ядерное оружие, и это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО мы на сегодня не знаем действенных альянсов. Потому мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие», — разъяснил Зеленский.

Юлиан Рёпке, побывавший недавно в Украине, подчеркнул, что заявление Зеленского стало «ударом» и «шоком» для западных журналистов.

Эксперт заметил, что в ходе поездки общался с высокопоставленным украинским чиновником. Мужчина заявил ему и ряду других присутствующих на встрече корреспондентов, политиков и служащих, что Украина не смирится со вторым походом ВС РФ на Киев.

По словам чиновника, если российские военные приблизятся к столице, будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е. Он добавил, что Западу следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности создания Украиной ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Стамбуле.

"Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах", — сказал Лавров.

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На данный момент у Украины нет возможности создать полноценное ядерное оружие, однако страна в короткие сроки может создать грязную бомбу, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Когда-то Украина была частью ядерной державы, так что технологии, необходимые для создания ядерного оружия, могли остаться. Но для того чтобы заняться таким производством, необходимо восстановить весь технологический процесс, а основной завод, пригодный для этого, не работает, — объяснил Матвийчук. — Так что если вдруг Украина применит тактическое ядерное оружие, это будет означать только одно: его передали страны НАТО».

Значительно проще, по его словам, обстоит ситуация с грязной бомбой. Создать ее, уверен полковник, Украина сможет в самые сжатые сроки.

«Идут разведданные о том, что в страну поставляют радиоактивные отходы, так что ресурсы для грязной бомбы есть. Она не обладает такой разрушительной силой, как полноценное ядерное оружие, просто один из поражающих факторов там — радиоактивное заражение местности. Для производства такого оружия необходимы только железный ящик со взрывчатым веществом и радиоактивные отходы, которые потом разлетятся на большую площадь», — рассказал военный.

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Заявления о том, что Украина якобы в течение нескольких недель может произвести собственное ядерное оружие и использовать его против России, — прикрытие для поставок западного вооружения. Такое мнение высказал участник движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

— Попытаться сделать вид, что Запад здесь ни при чем, что это все Украина, вот она сама ядерное оружие создала, сама ракеты сделала. На самом деле это просто прикрытие, игра под чужим флагом. В данном случае это просто попытка при случае во всем обвинить Украину, а самим выйти чистыми из воды, — подчеркнул собеседник РИА Новости.

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Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет компетенций, материалов и оборудования. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «РИА Новости».

Ранее в беседе с Bild украинский чиновник заявил, что Украина может создать ядерное оружие для применения против России в течение нескольких недель.

Картаполов назвал эти высказывания «полной ерундой».

«У них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива — это сказки для малообразованных. Настоящее ядерное оружие — абсолютно исключено. Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься», — добавил он.

Bild: Киеву нужно несколько недель для создания ядерного оружия

При этом, по словам Картаполова, Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», однако Москва учитывает такой сценарий.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости иметь ядерное оружие было сигналом отчаяния, пишет британская газета The Daily Telegraph. По мнению авторов, связано оно с тем, что страны Запада не хотят принимать его «мирный план» по урегулированию конфликта.

В статье отмечается, что чиновники из США и ЕС прохладно отнеслись к «плану победы», так как полагают, что он больше похож на перечень пожеланий и просьб, а не на продуманную стратегию. Также, считают источники издания, власти самой Украины испытывают отчаяние из-за отсутствия стремления Запада принять страну в НАТО.

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У Украины все еще может остаться потенциал для создания ядерного оружия. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

"Киевский режим вновь заговорил о возможности быстро создать ядерное оружие и использовать его против российской армии. Раз заговорил, значит, следуя логике бандеровской власти, работы по созданию ядерного оружия уже ведутся", - подчеркнул он.

По словам Ивлева, без молчаливого согласия США и НАТО дело не обошлось.

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Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

На пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский заявил:

«Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО». «Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», – приводит его слова РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский сказал, что поднимал вопрос о членстве в НАТО в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

«Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, либо у нас должен быть какой-то альянс», – пересказал Зеленский содержание своей беседы с Трампом.

При этом украинский лидер отметил, что не видит других «действенных альянсов», кроме НАТО.

Напомним, Зеленский на саммите Евросоюза заявил, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность.

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Спикер МИД Украины Георгий Тихий выступил с опровержением опубликованной в Bild информации о том, что у Киева есть планы разработать оружие массового поражения. Заявление украинского чиновника размещено на сайте министерства.

"ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — "Газета.Ru") остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения", — заявил он.

Тихий отметил, что Украина является "преданным участником Договора о нераспространении ядерного оружия"

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