Bild: Киеву нужно несколько недель для создания ядерного оружия

Киев всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия, в случае, если не получит приглашения в НАТО, а ВС РФ начнут продвигаться к Киеву, рассказал эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. Об этом пишет РБК.

Владимир Зеленский в четверг, 17 октября, в Брюсселе на полях заседания напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года с участием РФ, США и Великобритании обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас этот документ не работает, поэтому безопасность страны может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.

«Либо у Украины будет ядерное оружие, и это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО мы на сегодня не знаем действенных альянсов. Потому мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие», — разъяснил Зеленский.

Юлиан Рёпке, побывавший недавно в Украине, подчеркнул, что заявление Зеленского стало «ударом» и «шоком» для западных журналистов.

Эксперт заметил, что в ходе поездки общался с высокопоставленным украинским чиновником. Мужчина заявил ему и ряду других присутствующих на встрече корреспондентов, политиков и служащих, что Украина не смирится со вторым походом ВС РФ на Киев.

Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО

По словам чиновника, если российские военные приблизятся к столице, будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е. Он добавил, что Западу следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».