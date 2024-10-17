В Госдуме оценили возможности Киева создать ядерное оружие

Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет компетенций, материалов и оборудования. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «РИА Новости».

Ранее в беседе с Bild украинский чиновник заявил, что Украина может создать ядерное оружие для применения против России в течение нескольких недель.

Картаполов назвал эти высказывания «полной ерундой».

«У них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива — это сказки для малообразованных. Настоящее ядерное оружие — абсолютно исключено. Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься», — добавил он.

Bild: Киеву нужно несколько недель для создания ядерного оружия

При этом, по словам Картаполова, Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», однако Москва учитывает такой сценарий.