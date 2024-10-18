Политолог-кореевед Александр Жебин в разговоре с Рамблером прокомментировал обострение отношений между КНДР и Южной Кореей, а также оценил возможность начала военного конфликта между странами.

15 октября КНДР подорвала железные и автомобильные дороги, ведущие в Республику Корея, в рамках политики по территориальному размежеванию. В Пхеньяне указали, что планируют «превратить южную границу в крепость». Кроме того, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что конституция КНДР определяет Республику Корея как враждебное государство. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал подрыв дорог в КНДР разрывом с Южной Кореей.

Эксперт подчеркнул, что к объявлению Южной Кореи своим врагом и к разрыву транспортного сообщения с этой страной КНДР побудил явно враждебный настрой Вашингтона и Сеула по отношению к Пхеньяну, а также понимание того, что диалог с нынешней южнокорейской властью невозможен.

Действия КНДР имеют, прежде всего, демонстрационный эффект. Страна показывает, что она не видит перспектив для нормализации отношений или для сближения с Южной Кореей в обозримой перспективе. Известно, что долгое время одной из главных задач КНДР во внешней политике было достижение объединения, на это были нацелены и призывы лидеров КНДР, и другие аспекты. Но в последние годы, особенно после прихода к власти в Южной Корее нынешней администрации во главе с Юн Сок Ёлем, северокорейцы поняли, что сближения и сотрудничества между севером и югом достичь будет крайне трудно, что никакого прогресса в вопросе объединения не будет. Администрация Юн Сок Ёля следует глобальной стратегии и послушно выполняет волю своего старшего союзника – Соединенных Штатов, которые взяли курс на конфронтацию с Китаем и с Россией. Руководители Южной Кореи полностью ориентируются на США. Это люди, которые обучались в США и мыслят по американским лекалам. Кроме того, с учетом того, что КНДР де-факто стала полноценной ядерной державой, в американской поддержке они видят для себя гарантии безопасности. Они полагают, что защитить их от возможной северокорейской агрессии может только союз с США. При этом северокорейцы неоднократно заявляли, что никогда не применят ядерное оружие против соотечественников на юге, что они не собираются на них нападать. Александр Жебин Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН), кандидат политических наук

Мобилизация 1,4 млн военных в Северной Корее также является демонстративным шагом Пхеньяна, отметил специалист.

«Этот шаг показывает, что Северная Корея не была разложена листовками с призывами дестабилизировать ситуацию в стране, которые туда засылались в последние годы. Он показывает, что Северная Корея сплочена и что ее граждане готовы защищать свой строй, что для этого есть все необходимые средства. Отсюда же проистекают и многочисленные испытания ракет КНДР. Совершенствование ракетно-ядерного арсенала Северной Кореи должно показать желающим сменить строй в этой стране, что она сплочена, что она готова и будет защищаться», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности прямого военного столкновения между Северной и Южной Кореями, Жебин отметил, что дальнейшее развитие событий в отношениях двух стран во многом будет зависеть от действий Вашингтона.

«КНДР пока не собирается нападать на Южную Корею с учетом того, что там находятся американские войска. Такие действия означали бы прямое столкновение с США, а северокорейцы – это достаточно прагматичные люди. Однако на юге, к сожалению, есть «горячие головы», которые воодушевлены согласием США создать так называемую «ядерную консультативную группу» и «трехсторонний военный альянс» [Вашингтона, Сеула и Токио], а также наращиванием вооружения США на полуострове. И туда действительно направили новейшую американскую военную технику – она поставляется как американским войскам, так и южнокорейской армии. Все это воодушевляет те круги в Южной Корее, которые мечтают покончить с КНДР и объединить страну на своих условиях. При этом, полагаю, со стороны американцев и южнокорейцев не будет планомерного развязывания конфликта. Но «поиграть мускулами» у границ Китая и России они себе могут позволить, чтобы создать для нас напряженность и на этом участке. Если же говорить о «большой войне», то не думаю, что американцы сейчас к ней готовы. Но какой-то конфликт, который может помочь нынешней администрации Белого дома укрепить свои позиции, вполне возможен», - заключил эксперт.

Ранее президент Южной Кореи прокомментировал слухи об отправке войск КНДР в Россию.