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Ким Чен Ын назвал подрыв дорог в КНДР разрывом с Южной Кореей

Подрыв дорог, которые вели из КНДР в Республику Корея, символизирует не только физическое прекращение сухопутного сообщения, но и отказ от идеи объединения Корейского полуострова и концепции соотечественников в отношении южнокорейцев. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын прокомментировал подрыв дорог в КНДР
© ТАСС
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт: Республика Корея - чужая страна и абсолютно враждебное государство", - передает ЦТАК слова председателя государственных дел, который посетил командование Второго корпуса Корейской народной армии 17 октября.

Ким Чен Ын напомнил, что два дня назад его страна полностью разрушила автомобильные и железные дороги, ведущие в Республику Корея, прервав сообщение по ним. "Это означает не только физическую блокировку [каналов коммуникации], но и разрыв дурной связи с Сеулом, продолжавшейся из века в век, отказ от бесполезного сознания соплеменников и нереальной идеи об объединении", - приводит агентство заявление лидера КНДР.

"[Ким Чен Ын сказал, что] это также означает последний приговор, что наши физические силы могут быть беспрепятственно использованы без дополнительных условий в случае нарушения нашего суверенитета со стороны враждебного государства Республика Корея", - добавляет ЦТАК. По словам агентства, при этом председатель государственных дел указал, что в таком случае ответные меры будут применяться не против "соотечественников, а против враждебного государства".

15 октября КНДР подорвала железные и автомобильные дороги, ведущие в Республику Корея, в рамках политики по территориальному размежеванию. В Пхеньяне указали, что планируют "превратить южную границу в крепость". Накануне ЦТАК сообщило, что конституция КНДР определяет Республику Корея как враждебное государство.

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