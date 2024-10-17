Назван победитель в возможной войне КНДР и Южной Кореи

Эксперты, опрошенные порталом Life, заявили, что КНДР может выиграть конфликт с Южной Кореей при помощи ядерного оружия. Однако если война будет вестись конвенциональным оружием, более технологичные вооружения дадут преимущество Сеулу.

В начале недели южнокорейские военные открыли стрельбу в ответ на подрыв Северной Кореей дорог, соединяющих две страны. Пхеньян заявил, что навсегда закроет свою южную границу в ответ на учения, проводимые в Южной Корее при участии США. Также Пхеньян обвинил Сеул в применении беспилотников на северокорейской территории.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Южная Корея не сможет нанести существенный ущерб защищенным военным базам и заводам КНДР. Пхеньян сделал упор на ракетные технологии и продолжает обновлять свои оперативно-тактические ракетные комплексы и ракеты, способные нести ядерные заряды.

«Исключив конвенциональное оружие, Северная Корея при помощи ядерного выиграет», - считает Леонков.

По его мнению, шансы на победу увеличивает «сухопутная компонента» армии, которая у Северной Корее больше, чем у Южной. В случае конфликта Сеул будет рассчитывать на американский военный контингент.

Военный эксперт Александр Шарковский заявил о паритете Пхеньяна и Сеула в стрелковом оружии. Он подчеркнул, что южнокорейская бронетехника лучше и по техническим характеристикам, и по боевым возможностям. Также у Южной Кореи более технологичные противотанковые средства, самоходная артиллерия и тактическое высокоточное оружие.

Преимуществом сил КНДР Шарковский назвал ракетные войска и 600-миллиметровые системы залпового огня. На прошлой неделе Пхеньян провел испытания и поразил цель на острове в Японском море. При этом авиация Южной Кореи, как и ее авиационные боеприпасы, мощнее и современнее.