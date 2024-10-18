Президент Южной Кореи прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР в Россию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе чрезвычайного совещания, посвященного сообщениям об отправке военных КНДР в Россию, прокомментировал подобные слухи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

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«Мы не будем в этой ситуации сидеть сложа руки, вместе с международным сообществом будем реагировать, используя все доступные средства», — сказал Юн Сок Ёль.

В администрации президента отметили, что Сеул следил за данной информацией «с самого начала». При необходимости власти страны разработают и примут необходимые меры, подчеркнули представители администрации.

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8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку РФ и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятная.