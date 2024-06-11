В России рассказали об особенностях ядерных учений

Цель учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - это отработка способов, форм и порядка перехода к применению тактического ядерного оружия в разных условиях, рассказал «Звезде» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Это достаточно сложный процесс, поэтому нужно его отработать.

Вторая цель - продемонстрировать Западу, который ведет против России гибридную войну, решимость применить ядерное оружие, если возникнет такая необходимость.

Так называемое тактическое ядерное оружие может применяться для нанесения решительного поражения крупным группировкам войск и особо важным объектам, которое дезорганизует действия войск противника. Кроме того, его могут применять для уничтожения наиболее опасных военных объектов противника - боевых кораблей, аэродромов тактической авиации, пусковых установок ракет, систем ПВО, предприятий военно-промышленного комплекса, рассказал эксперт.

«В Европе такое оружие может решать и стратегические задачи через уничтожение живой силы, его военно-промышленного и административно-политического потенциала», - рассказал Константин Сивков.



Условия для перехода к применению ядерного оружия у России четко определены в доктрине. Страны Запада продолжают разговоры о нанесении ударов по международно признанной территории России, такие ракетные удары уже наносятся по Белгородской области.

«И уже пошли разговоры о том, что F-16, которые якобы передадут Киеву, на самом деле будут действовать и базироваться с территории стран НАТО. Это означает, что страны НАТО, которые предоставляют свою территорию для действий против Российской армии, вступают в войну против России», - сказал эксперт.



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Во вторник, 11 июня, по решению президента РФ Владимира Путина российские войска начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили, что на втором этапе учений будет отработана совместная подготовка вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Целью учений военные назвали поддержание готовности личного состава и техники двух стран к «безусловному обеспечению суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

На первом этапе учений военные ракетных соединений Южного военного округа отработали задачи с учебными боеприпасами для комплекса «Искандер» (снаряжение боеприпасами ракет-носителей, скрытное выдвижение в определенный район для подготовки к пускам). Также военные отработали снаряжение авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Путин отдал приказ о проведении маневров с тактическим ядерным оружием после заявлений западных лидеров, допустивших размещение военных на Украине. В Минобороны подчеркивали, что учения пройдут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

"Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства". Об этом во вторник заявил корреспонденту "РГ" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя реакцию в мире на второй этап учений Вооруженных Сил России и Беларуси с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

"Все большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности", - указал Шойгу на истинных виновников нагнетания международной обстановки, которые буквально подталкивают мир к последней черте.



"Напомню, что наши учения - адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам. Кроме того, проведением учений Россия отреагировала на наращивание военного потенциала стран НАТО у границ нашей страны", - подчеркнул секретарь Совбеза России.



Напомним, что 5 июня в непосредственной близости от границы РФ в Калининградской области у побережья Литвы в Балтийском море начались крупнейшие морские учения стран НАТО Baltops 24. В них принимают участие 9 тысяч военных, 80 самолетов и 50 кораблей из 20 стран. Как заявлено, натовские маневры будут проходить по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве. К слову, после "мирных" Baltops 2022 года и учений натовских сил спецопераций по постановке донных мин в Балтике через три месяца "совершенно случайно" произошел террористический подрыв "Северных потоков".

В Кремле подчеркнули необходимость проведения совместных ядерных учений с Белоруссией, особенно в свете текущей ситуации на европейском континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если есть определенные типы вооружений, то, соответственно, Вооруженные силы на должном уровне должны поддерживать свою боеготовность и проводить учения», – подчеркнул представитель Кремля.



Дмитрий Песков отметил, что нестратегические ядерные учения с Белоруссией стали актуальной темой в повестке дня. Он указал на возрастающую напряженность в Европе, вызванную, по его словам, «враждебными решениями и действиями западных столиц, прежде всего Вашингтона».

Отвечая на вопросы журналистов о целях учений, Песков отметил, что они не только поддерживают готовность вооруженных сил, но и могут быть восприняты как сигнал Западу.

«Это провоцирование идет на ежедневной основе, поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны», – сказал Песков.



Как добавил представитель Кремля, проведение военных учений, включая ядерные, является стандартной практикой для поддержания боеготовности, передает «Интерфакс».

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Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. Эти учения имеют не столько практический, сколько теоретический характер, применять ядерное оружие никто не намерен, отметил аналитик, замглавреда еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. На такой шаг Россия могла бы пойти только в качестве ответной меры, объяснил он в беседе с 360.ru.

Задействованное в учениях тактическое оружие имеет небольшой радиус действия, из-за чего эти боеголовки называют микробомбами. Используются такие заряды в ракетных системах РСЗО и в артиллерии, пояснил Борзенко.

Однако даже в виде «микробомб» Россия применять ядерное оружие первой не станет – это возможно только в случае необходимости принятия ответных мер, подчеркнул он.

«Скажем так, это очень теоретические учения. Да, техника вышла, техника встала на точки, самолеты взлетели, все по сценарию этих учений. Но я бы не уделял большого внимания возможности применения таких боеприпасов в текущей ситуации», - объяснил эксперт.



С Беларусью Россия проводит учения по причине того, что Союзное государство, а также две страны имеют совместные вооруженные силы. Кроме того, роль играет и тот факт, что оба государства граничат с Украиной, заключил Борзенко.

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Ситуация вокруг России и международная обстановка меняются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, «появляются новые вызовы и угрозы», которые могут стать причиной для изменения, в том числе, ядерной доктрины РФ.

«Если мы увидим, что для купирования этих угроз необходимо изменить какой-то документ, в том числе ядерную доктрину, то значит изменим», - заключил депутат.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Кремле внимательно смотрят за происходящем в мире и не исключают внесения каких-то изменений в ядерную доктрину, сообщает RT.

Действия Соединенных Штатов и их союзников ставят вопрос о приведении документов в сфере ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями. Об этом 11 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях совещания министров иностранных дел БРИКС, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что у сложившейся обстановки есть тенденция к осложнению. Вызовы, которые множатся в результате действий США и их союзников по НАТО, ставят перед Россией вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями.

«До принятия соответствующих решений в нашей практике отсутствует предварительное освещение того, какого рода изменения могут быть внесены», — отметил Рябков.



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РФ не объединена в союз с Китаем и КНДР относительно суммарного учета ядерных арсеналов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

"Что касается арсеналов Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики и стратегических арсеналов РФ, мы никаким образом в союз не объединены", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности суммарного учета ядерных арсеналов трех стран.



Лавров отметил, что РФ, КНР и КНДР "объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики Соединенных Штатов и их союзников".