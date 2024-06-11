Картаполов назвал условия для изменения ядерной доктрины РФ

Ситуация вокруг России и международная обстановка меняются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, «появляются новые вызовы и угрозы», которые могут стать причиной для изменения, в том числе, ядерной доктрины РФ. «Если мы увидим, что для купирования этих угроз необходимо изменить какой-то документ, в том числе ядерную доктрину, то значит изменим», - заключил депутат. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Кремле внимательно смотрят за происходящем в мире и не исключают внесения каких-то изменений в ядерную доктрину, сообщает RT.