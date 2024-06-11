В России начался второй этап учений с тактическим ядерным оружием

Во вторник, 11 июня, по решению президента РФ Владимира Путина российские войска начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили, что на втором этапе учений будет отработана совместная подготовка вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Целью учений военные назвали поддержание готовности личного состава и техники двух стран к «безусловному обеспечению суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

На первом этапе учений военные ракетных соединений Южного военного округа отработали задачи с учебными боеприпасами для комплекса «Искандер» (снаряжение боеприпасами ракет-носителей, скрытное выдвижение в определенный район для подготовки к пускам). Также военные отработали снаряжение авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Путин поставил точку в вопросе размещения ядерного оружия России в космосе

Путин отдал приказ о проведении маневров с тактическим ядерным оружием после заявлений западных лидеров, допустивших размещение военных на Украине. В Минобороны подчеркивали, что учения пройдут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.