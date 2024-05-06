В России назвали главное политическое последствие ядерных учений

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал главное политическое последствие грядущих ядерных учений России. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ядерные учения России призваны «охладить пыл» Запада и добавил, что после этих учений риторика Запада станет менее агрессивной.

«Главная цель этих учений — это остудить их горячие головы. Западные политику продолжают говорить о своих планах отправить воинский контингент НАТО на Украину. Такое решение станет риском начала третьей мировой войны с использованием ядерного оружия. (...) Это ответ на такое информационно-психологическое давление, а также ответ на их поэтапные выходы США из договоров стратегической стабильности», — считает Блохин.

После этих учений риторика, я думаю, у Запада будет не такой агрессивной Константин Блохин политолог

По мнению эксперта, демонстрация силы со стороны России призвана «охладить пыл горячих голов». При этом он усомнился в том, что ядерные учения приведут к снижению поддержки Украины Западом.

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Генштаб ВС РФ заявил, что в ходе учений ЮВО с привлечением авиации и сил ВМФ будет отработано применение нестратегического ядерного оружия.

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», - говорится в сообщении.

В Генеральном штабе уточнили, что учения проводятся по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Целью учений названо повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. К учениям будут привлечены ракетные соединения ЮВО с привлечением авиации и сил ВМФ России.

Согласно сообщению Генштаба ВС РФ, учения направлены на поддержание готовности личного состава, а также техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Это необходимо для того, чтобы безусловно обеспечить территориальную целостность и суверенитет России в ответ на провокационные заявления, а также угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес нашей страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что он отправит французские войска для участия в конфликте на Украине по просьбе Киева. Также вариант отправки своих военных на территорию Украины допустили и в США - об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.

А издание Asia Times отметило, что военнослужащие французского Иностранного легиона пополнили ряды ВСУ. Они отправились на передовую в Донбасс.

Россия анонсировала военные учения с отработкой запуска ядерного оружия в связи с заявлениями западных политиков о готовности отправить войска на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Исчерпывающе об этом сказано в заявлении Минобороны, добавить нечего. Если вы спрашиваете, о каких заявлениях идет речь, то о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей, сената США, которые говорили о готовности и намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными», — сказал он журналистам на брифинге.

Представитель Кремля считает это новым витком эскалации напряженности. Он беспрецедентный и требует особого внимания, а также особых мер, добавил Песков.

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Учения с применением тактического ядерного оружия в ЮВО – это подготовка к возможному применению полномасштабного ядерного удара в случае агрессии НАТО. С таким предупреждением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, отправка на Украину войск НАТО повлечет за собой прямое вступление этих стран в вооруженный конфликт с Россией.

«На это нам придется отвечать. И, увы, не на территории Украины», – добавил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Медведев прямо указал, что при подобном развитии событий будет нанесен ядерный удар по столицам стран-агрессоров.

«В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит, 10», – сообщил Дмитрий Медведев.

Российский руководитель назвал западных политиков «дебилами», которые тянут мир ко всеобщей катастрофе. Ранее появились сообщения, что подразделения французских войск уже переброшены в Донбасс и приняли участие в боях с российской армией.

Люди не осознают, какие последствия несёт удар. США провоцируют конфликт с Россией путём использования «тактических ядерных бомб». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

«Каждое действие должно вызывать противодействие. Вот заявил господин Дуда, что мы будем участвовать в обмене ядерным оружием, мы, соответственно, провели учения. Ничего такого, на первый взгляд, не происходит, потому что обучаются наши войска постоянно, они это обучение демонстрируют. Применять, взрывать тактические аэродромы никто не будет, и Дуда не собирается сейчас лететь и взрывать, но сам факт таких разговоров говорит о чём? О девальвации страха перед применением ядерного оружия. Вот это огромнейшая проблема. Если мы посмотрим весь период, начиная со сброса на Хиросиму, в медиа нагнетался страх за этим оружием, причём американцы здесь были в роли лидеров, они устраивали взрывы, демонстрировали, показывали. Здесь мы всё время были в позиции защиты. А сейчас они сменили риторику, доктрину дальнего уничтожения. Они переходят на: «Давайте мы применим тактические ядерные бомбы, это не будет считаться сильным оружием». Это очень страшно. Есть такое понятие — «лестница эскалации». Мы начинаем с чего-то малого, как в любом конфликте, как в ядерном, а потом достигаем уже максимума»

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В ходе проведения учений с использованием ядерного оружия имитируют нанесение ударов по различным целям и оценивают ущерб, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Учения проходят следующим образом: назначается штаб, возможно, артиллерийские, ракетные, авиационные части. Им ставятся различные задачи, которые необходимо выполнить. Проводятся учебные стрельбы», — перечислил военный.

Ядерное оружие, разумеется, не применяется, но, как объяснил Матвийчук, удары имитируют с помощью современной техники.

«Выбирают цели и в электронном варианте имитируют удары ядерным оружием. Затем оценивают ущерб. Это почти ничем не отличается от настоящих боевых действий, не считая отсутствия реальных ядерных пусков», — сказал полковник.

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Западные политики воспримут информацию о начале ядерных учений в России как блеф, заявил NEWS.ru эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. При этом он заверил, что заряды тактического ядерного оружия взрывать сейчас на полигоне не станут.

С одной стороны, Запад может не поверить в серьезность угроз Москвы. С другой стороны, можно рассчитывать на их определенную разумность в этом вопросе, но излишне высоко ее оценивать тоже не стоит, — заявил Тебин.

Что касается подрывов тактического ядерного оружия в рамках учений, они возможны при дальнейшей эскалации конфликта, считает спикер. Раньше времени идти на такой шаг — лишь усиливать напряженность, отметил он.

Убежден, что учения вообще непосредственных манипуляций со специальными зарядами включать не будут, хотя и могут. Отработка процедур, упомянутых в заявлении Минобороны, не подразумевает прямых манипуляций со спецзарядами. Сами ядерные боеприпасы можно не трогать. А уж что-то взрывать на фоне действующих сейчас мораториев на ядерные испытания? Это была бы уже сильно следующая ступень на лестнице эскалации ситуации, — пояснил Тебин.

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина спрогнозировала в беседе с RT, как на Западе отреагируют на предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

«У меня такое ощущение, что все генштабы стран, входящих в НАТО, занимают две совершенно противоположные позиции. Одна часть — действительно такие ястребы, которые живут представлениями 1990-х годов. Эти люди говорят о том, что Россия не может противопоставить никакой возможной реакции. В общем, здесь, главное, навалиться, и они вопрос решат», — отметила политолог.

При этом, по её словам, есть совершенно другая часть людей.

«Которые, наоборот, говорят о том, что нет, никто наваливаться всерьёз не сможет, потому что мы имеем дело с ядерным государством. И, соответственно, результаты в этом противостоянии непредсказуемые, кроме того, очень высоки риски», — рассказала аналитик.

По её словам, предложения западных политиков можно назвать политическими провокациями.

«Каждый из них пытается сказать, что они сильные, мощные, прислушайтесь к нам, (чтобы. — RT) себе какие-то получить преференции внутри НАТО... Но, по сути дела, если говорить об отправке конкретной живой силы, то, в общем-то, как она отправлялась, так она и отправляется сейчас», — добавила собеседница RT.

По её мнению, на Западе, конечно же, сделают соответствующие выводы после российских учений.

«Но просто ситуация реальная не сильно влияет именно на заявления. На практике, в общем-то, ничего там особенно сильно не меняется, а в политической плоскости мы будем слышать всё, что угодно. Вот вообще всё, что хотите, вот любые варианты, вплоть до самых неприемлемых, они это всё будут озвучивать», — подчеркнула Ерёмина.

При этом, по её мнению, после учений не прекратятся отправка наемников и оружия на Украину со стороны Запада.

«Это не прекратится, просто серьёзно, в абсолютных цифрах если говорить, изменений не будет в этом направлении», — заключила она.

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