Военный эксперт констатировал девальвацию страха у мирового сообщества перед ядерным оружием

Люди не осознают, какие последствия несёт удар. США провоцируют конфликт с Россией путём использования «тактических ядерных бомб». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. «Каждое действие должно вызывать противодействие. Вот заявил господин Дуда, что мы будем участвовать в обмене ядерным оружием, мы, соответственно, провели учения. Ничего такого, на первый взгляд, не происходит, потому что обучаются наши войска постоянно, они это обучение демонстрируют. Применять, взрывать тактические аэродромы никто не будет, и Дуда не собирается сейчас лететь и взрывать, но сам факт таких разговоров говорит о чём? О девальвации страха перед применением ядерного оружия. Вот это огромнейшая проблема. Если мы посмотрим весь период, начиная со сброса на Хиросиму, в медиа нагнетался страх за этим оружием, причём американцы здесь были в роли лидеров, они устраивали взрывы, демонстрировали, показывали. Здесь мы всё время были в позиции защиты. А сейчас они сменили риторику, доктрину дальнего уничтожения. Они переходят на: «Давайте мы применим тактические ядерные бомбы, это не будет считаться сильным оружием». Это очень страшно. Есть такое понятие — «лестница эскалации». Мы начинаем с чего-то малого, как в любом конфликте, как в ядерном, а потом достигаем уже максимума». Ранее Дмитрий Песков объяснил учения с ядерным оружием. Они связаны с заявлениями Запада о готовности направить войска на Украину. «То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — сказал пресс-секретарь президента на брифинге. Сегодня Минобороны РФ анонсировало учение с ракетными соединениями ЮВО, в которых задействуют авиацию и ВМФ «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил».