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В Кремле объяснили, с чем связаны учения с отработкой запуска ядерного оружия

Россия анонсировала военные учения с отработкой запуска ядерного оружия в связи с заявлениями западных политиков о готовности отправить войска на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили проведение учений с отработкой запуска ядерного оружия
© РИА Новости
«Исчерпывающе об этом сказано в заявлении Минобороны, добавить нечего. Если вы спрашиваете, о каких заявлениях идет речь, то о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей, сената США, которые говорили о готовности и намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными», — сказал он журналистам на брифинге.

Представитель Кремля считает это новым витком эскалации напряженности. Он беспрецедентный и требует особого внимания, а также особых мер, добавил Песков.

6 мая российское Минобороны сообщило, что генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

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