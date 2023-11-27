Российский кореевед заявил о праве КНДР запускать разведывательные спутники
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Александр Жебин в разговоре с Рамблером прокомментировал запуск первого разведывательного спутника КНДР, отметив, что Пхеньян действует в рамках права на самооборону.
КНДР запустила разведывательный спутник "Маллиген-1" на ракете "Чхоллима-1" 21 ноября. Запуск северокорейского спутника осудили главы МИД Южной Кореи и Японии, назвав его "явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН". Вместе с тем В КНДР назвали посягательством на суверенитет отказ Вашингтона в праве на запуск спутника.
Планы КНДР на космос ничем не отличаются от планов соседних с ней государств. Я бы даже сказал, что они более оборонительные, нежели наступательные. Но, как известно, КНДР - единственная страна в мире, которой, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, запрещен запуск спутников. Однако государство этот запрет никогда не признавало, считая, что он несправедливый и дискриминационный, что он был принят под давлением Соединенных Штатов. С самого начала КНДР заявляла, что не будет выполнять положения, запрещающие иметь спутники. Тем более для этого у Северной Кореи есть довольно сильный юридический аргумент: в 2009 году, еще до принятия решения о запрете на запуск спутников, КНДР подписала договор о мирном использовании космического пространства, подписала ряд регулирующих деятельность государств в этой области конвенций. Присоединиться к этим конвенциям и осуществлять запуски может любое государство. Но американцы, видите ли, сочли, что КНДР запускает спутники для отработки технологии запуска межконтинентальных баллистических ракет. Да, это в чем-то схожие технологии, но даже американские специалисты признают, что между запуском спутника и испытанием МБР есть существенная разница, которую легко определить. Межконтинентальная баллистическая ракета должна пролететь 5-10 тыс. километров и приземлиться (или приводниться) в определенной точке, а запуск спутника - это вывод аппарата на орбиту. Параметры таких запусков моментально определяются специалистами.Александр Жебин Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН), кандидат политических наук
Эксперт подчеркнул, что соседи КНДР - Япония и Южная Корея, которых в Пхеньяне считают враждебными государствами, также запускают разведывательные спутники, отслеживающее военную деятельность северокорейцев.
"А разве КНДР не имеет такого права? А как же тогда быть с основополагающими принципами Устава ООН, с суверенным равенством государств?" - задался вопросом специалист.
По словам Жебина, Пхеньян продолжит развивать свою ракетную программу, невзирая на запреты.
"Сейчас КНДР, наконец, достигла определенного паритета с Японией и Южной Кореей, которые давно имеют несколько спутников, следящих за Северной Кореей. Теперь у Пхеньяна тоже есть свой спутник, и он не намерен на этом останавливаться. КНДР для обеспечения надежного слежения за военными приготовлениями американцев, японцев и южнокорейцев, которые не скрывают своих агрессивных планов в отношении Северной Кореи, не скрывают стремления сменить режим в этой стране, будет запускать новые спутники. При этом КНДР действует в рамках права на самооборону", — сказал он.
Вместе с тем Жебин объяснил сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) о том, что северокорейский спутник заснял итальянскую столицу Рим, а также базу ВВС США Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.
"На Западе каждый запуск северокорейцев любят объявлять неудачным, что бы как-то принизить их значение. Поэтому эти сообщения ЦТАК не вызваны какими-то военными целями, ими просто хотят показать, что спутник работает и передает информацию, все-таки это первый северокорейский спутник подобного типа... Северокорейцы находится в жестких условиях, под санкциями. Тем не менее их научно-производственная база, их "мозги" позволили создать и запустить спутник. Напомню, что в этом году уже были две неудачные попытки запуска, а на третий раз все получилось. То есть у КНДР есть определенный научно-технический потенциал, и она будет продолжать запуски, пока сохраняется явная военная угроза стороны США и их союзников. Кроме того, такие сообщения ЦТАК показывают народу Северной Кореи, что их страна развивается, что она становится вровень с космическими державами", — заключил специалист.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи приказал военным следить за действиями КНДР.