Планы КНДР на космос ничем не отличаются от планов соседних с ней государств. Я бы даже сказал, что они более оборонительные, нежели наступательные. Но, как известно, КНДР - единственная страна в мире, которой, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, запрещен запуск спутников. Однако государство этот запрет никогда не признавало, считая, что он несправедливый и дискриминационный, что он был принят под давлением Соединенных Штатов. С самого начала КНДР заявляла, что не будет выполнять положения, запрещающие иметь спутники. Тем более для этого у Северной Кореи есть довольно сильный юридический аргумент: в 2009 году, еще до принятия решения о запрете на запуск спутников, КНДР подписала договор о мирном использовании космического пространства, подписала ряд регулирующих деятельность государств в этой области конвенций. Присоединиться к этим конвенциям и осуществлять запуски может любое государство. Но американцы, видите ли, сочли, что КНДР запускает спутники для отработки технологии запуска межконтинентальных баллистических ракет. Да, это в чем-то схожие технологии, но даже американские специалисты признают, что между запуском спутника и испытанием МБР есть существенная разница, которую легко определить. Межконтинентальная баллистическая ракета должна пролететь 5-10 тыс. километров и приземлиться (или приводниться) в определенной точке, а запуск спутника - это вывод аппарата на орбиту. Параметры таких запусков моментально определяются специалистами.

Александр Жебин Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН), кандидат политических наук