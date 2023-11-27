В КНДР раскритиковали отказ Вашингтона в праве на запуск спутника

КНДР как суверенное государство имеет право на освоение космоса, включая запуск разведывательного спутника, попытки отрицать это со стороны США и их "сателлитов" посягают на суверенитет страны и будут иметь последствия. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гёна, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Разбойнические утверждения США и их сателлитов, что только КНДР не может использовать естественное право на освоение космоса, которым могут обладать все члены ООН, не только имеют отношение к дискриминации и двойным стандартам, но и отрицают [право на] существование КНДР, являются наглым, вопиющим посягательством на суверенитет", - заявил дипломат.

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Чиновник комментировал "совместное заявление 10 стран" о запуске спутника КНДР. В нем США и их "сателлиты" осудили Пхеньян, поскольку при запуске используются технологии баллистических ракет, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

"Эти десять стран хотят сказать, что при запусках своих спутников используют воздушные шары, а не ракеты, использующие технологии, аналогичные баллистическим ракетам?" - сказал замминистра.

"Запуск спутника - законное и справедливое действие по реализации права на оборону, направленное на подготовку и слежение за военными махинациями США и их сателлитов, чей агрессивный характер становится яснее с каждым днем", - добавили в Пхеньяне.

"Если запущенный в космос спутник "Маллигён-1" представляет угрозу подписавшимся под заявлением странам, то американские атомные авианосцы, стратегические атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, наверное, посланники мира и дружбы?" - отмечает дипломат.