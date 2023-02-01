Раскрыты планы ЕС по обучению солдат ВСУ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявит 3 февраля на саммите ЕС - Украина в Киеве о том, что миссия сообщества намерена подготовить не 15 тысяч украинских солдат, как планировалось изначально, а 30 тыс. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе представитель Евросоюза высокого ранга.

"Глава дипломатии ЕС объявит новую цель нашей тренировочной миссии для Украины. Как вы знаете, первоначальная цель заключалась в подготовке 15 тыс. солдат. Будет новая цель - еще 15 тыс. Таким образом, 30 тыс. солдат в целом", - сказал он.

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Власти Великобритании уже завершили обучение 10 тысяч украинских военных и намерены обучить еще 40 тысяч в 2023 году. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники с Даунинг-стрит.

Министр обороны страны Бен Уоллес также отметил, что Британия продолжает играть важную роль в оснащении и обучении украинских войск. По словам представителя министра, Уоллес обещал, что Великобритания будет работать над тем, чтобы украинские военные могли максимизировать пользу от нового вооружения, которое они получают.

В июле прошлого года еще 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые должны были пройти трехнедельную подготовку у британских офицеров, провели тренировки на базе в Манчестере. Тогдашний премьер-министр страны Борис Джонсон во время одного из визитов в Киев предлагал начать новую программу по подготовке украинских военных за пределами страны. В нее в том числе входило обучение стрельбе.

Главы министерств иностранных дел и обороны Великобритании Джеймс Клеверли и Бен Уоллес обсудят с коллегами из Австралии Пенни Вонг и Ричардом Марлзом вопросы безопасности, включая обучение украинских солдат, сообщили в британском МИД.

Переговоры глав ведомств пройдут в Лондоне, Солсбери и Портсмуте в рамках ежегодного министерской встречи AUKMIN.

«После двусторонних переговоров в среду группа посетит полигон Солсбери-Плейн, чтобы посмотреть, как австралийские и британские военные тренируют украинских солдат», — сказано в документе.

Нидерланды в 2023 году планируют обучить в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании еще 400 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила в письме Палате представителей (нижняя палата парламента), пишет РИА Новости.

По ее словам, обучение пройдет в период с января по апрель. Она добавила, что подготовку проведут около 65 солдат морской пехоты Нидерландов.

В этом же письме Оллонгрен сообщила о решении Нидерландов направить Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.

Ранее глава ведомства заявила, что поставки ЗРК, боеприпасов, деталей для обслуживания, а также обучение украинских военных применению вооружения проводятся совместно с США и Германией. По ее словам, последствия этой поставки для Вооруженных сил Нидерландов значительны, но приемлемы. США восполнят убытки в скорейшем времени.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обучиться работе с немецкими танками Leopard 2 меньше, чем за 10 недель. Майор Мацей Банашиньский, командир польского учебного центра Leopard оценил сроки обучения, его слова приводит Spiegel.

«Если кто-то работал с постсоветскими танками, достаточно десяти недель тренировок на танках Leopard или Abrams. Если мы усилим обучение за счет инструкторов и нашего времени на выходных, мы сможем даже обучить всю команду за пять недель», — заявил он.

В материале Spiegel также сказано, что украинская армия до сих пор использует устаревшие танки. Кроме того, уточняется, что тренировки украинских военных проходят в учебном центре в Свентошуве на польско-немецкой границе.

Ранее в «Ростехе» назвали эффективное вооружение России против танков Leopard. Уточняется, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» могут поразить немецкую военную технику.

Обучение танковых экипажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы на танках Challenger 2 стартует 30 января. О дате начала мероприятий по подготовке заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак, сообщает Reuters.

«Что касается вопроса обучения [танковых экипажей и обслуживающего персонала ВСУ], оно начнется на следующей неделе, в понедельник. Меня спросили, когда вооружение будет в театре военных действий. Планируется, что это произойдет в конце марта», — заявил замглавы Минобороны Британии во время выступления в парламенте.

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Эскадрон из 14 танков будет направлен на Украину поле того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Впоследствии глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли уточнил, что помимо танков Лондон поставит Украине более 200 единиц другой бронетехники.

Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук рассказал, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают городским боям. Его слова приводит РИА Новости.

Лищук сообщил, что 6 октября его призвали, а с 6 по 15 октября солдат отправляли в Великобританию. Обучением бойцов полевой тактике и тактике городских боев занимались два канадских инструктора, подчеркнул он. В конце этого этапа бойцы военнослужащие сдавали экзамен.

Украинский военный добавил, что их обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80, «один раз показали на симуляторе NLAW» [шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета]. Лищук отметил, что обучение продолжалось 35 дней, после чего солдат направили в подразделение в Житомире, а после — в зону боевых действий.

В августе Канада сообщила об обучении 33 тысяч украинских военных с 2015 года. Министр обороны страны Анита Ананд рассказала, что в Великобританию направили 225 инструкторов для обучения ВСУ по специальной программе.

Соединенные штаты планируют обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Программа расширенного обучения будет включать примерно 500 украинцев в месяц», — сказал Райдер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте ведомства.

Он объяснил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) будут обучаться использованию вооружений, которые поставляет Вашингтон Киеву. Райдер добавил, что подготовка начнется в январе и будет осуществляться на территории Германии.

Ранее в Пентагоне рассказали о планах подготовки ВСУ на территории Германии. План, который обсуждался в течение нескольких недель прежде всего основывается на поставках вооружений общим бюджетом в миллиарды долларов. Украинский военнопленный Александр Калиновский заявил, что мобилизованных бойцов ВСУ практически не обучают военному делу, а для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт солдаты бывают всего несколько раз. Кроме того, стало известно, что Пентагон планирует увеличивать количество украинских солдат, которые проходят подготовку на базе в Германии до 600-800 человек в месяц, об этом сообщает МК.

Первая группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в Германию для обучения работе с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder, которые Берлин согласился отправить Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, бойцы ВСУ приземлились на авиабазе в Кельне в четверг, 26 января. В ближайшее время украинские военнослужащие приступят к тренировкам. При этом отмечается, что вскоре в рамках военной помощи Берлина Киеву начнется обучение солдат ВСУ обращению с боевыми танками Leopard.

Ранее сообщалось, что США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, куда также войдут боеприпасы, запчасти и обучение украинских экипажей. В свою очередь Берлин собирается поставить Киеву 14 танков Leopard. Пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Кроме того, отмечалось, что украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях в настоящее время нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос подготовки украинских пилотов мы обсудим в контактах с украинской стороной сегодня. Но решение пока не принято», — сказал Лекорню.

В настоящее время с визитом в Париже находится глава Минобороны Украины Алексей Резников. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 31 января, встретился с министром обороны Украины.

Ранее сообщалось, что французские власти рассмотрят возможность обучения украинских пилотов, управляющих истребителями. Об этом писала газета Politico со ссылкой на помощника министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.