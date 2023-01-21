Нидерланды обучат несколько сотен солдат ВСУ

Нидерланды в 2023 году планируют обучить в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании еще 400 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила в письме Палате представителей (нижняя палата парламента), пишет РИА Новости.

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По ее словам, обучение пройдет в период с января по апрель. Она добавила, что подготовку проведут около 65 солдат морской пехоты Нидерландов.

В этом же письме Оллонгрен сообщила о решении Нидерландов направить Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.