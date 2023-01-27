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29 минут назад

Стало известно о прибытии первых солдат ВСУ в Германию для обучения

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Первая группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в Германию для обучения работе с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder, которые Берлин согласился отправить Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Стало известно о прибытии первых солдат ВСУ в Германию для обучения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, бойцы ВСУ приземлились на авиабазе в Кельне в четверг, 26 января. В ближайшее время украинские военнослужащие приступят к тренировкам. При этом отмечается, что вскоре в рамках военной помощи Берлина Киеву начнется обучение солдат ВСУ обращению с боевыми танками Leopard.

Ранее сообщалось, что США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, куда также войдут боеприпасы, запчасти и обучение украинских экипажей. В свою очередь Берлин собирается поставить Киеву 14 танков Leopard. Пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Кроме того, отмечалось, что украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

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