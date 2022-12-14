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1 час назад

Спецоперация на Украине 14 декабря: последние новости на сегодня

Мария Иванова

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Самые свежие новости об СВО на сегодня 14 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

Спецоперация на Украине 14 декабря: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СВО: В Киеве произошли взрывы

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в среду, 14 декабря, в городе раздались звуки взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале и пообещал раскрыть детали позже.

По данным Кличко, взрывы произошли в Шевченковском районе Киева, на место происшествия отправились оперативные службы. Мэр заявил, что 14 декабря удары по городской инфраструктуре наносились дронами, в Киеве работала система ПВО. Ранее в этот день в Киевской, Винницкой и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога.

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Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для обеспечения безопасности ДНР Киев должен лишиться контроля над Одессой и Черниговом. Как сообщает РИА Новости, Пушилин отметил, что называть сроки боев за эти города сейчас было бы неправильно, но в целом такую задачу снимать не стоит.

Пушилин подчеркнул, что сейчас российские силы сконцентрированы на том, чтобы отбросить украинцев из ДНР. Однако с учетом поставляемого Украине оружия и «тех действий, которые предпринимает и продолжает предпринимать коллективный Запад» Пушилин считает, что для безопасности ДНР ВСУ должны быть отодвинуты на такое расстояние, чтобы они не смогли доставать до донецких городов и сел.

«Если брать другие русские города - Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», - заявил глава ДНР.

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В ЛНР заявили о несчастных случаях в ВСУ из-за плохих боеприпасов

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в украинской армии все чаще происходят несчастные случаи из-за некачественных артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным разведки ЛНР, в ВСУ поставили боеприпасы «полукустарного производства» к системам советского образца. Речь идет о 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядах, правила хранения которых были нарушены. Кроме того, несколько партий снарядов поступили в ВСУ с некачественной механической» обработкой и в 30 процентах случаев они или не срабатывают, или мина взрывается в стволе миномета. Это приводит к смертям и увечьям украинских военных, заключил Марочко.

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Пушилин назвал объем нанесенного ДНР ущерба

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ущерб, нанесенный его региону Украиной с 2014 года, превышает 1,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что такие цифры уже были переданы представителем ДНР в Совете по правам человека при президенте РФ Еленой Шишкиной. Пушилин подчеркнул, что речь идет лишь об ущербе от разрушенного жилья, в эту сумму не входят разрушенные предприятия и объекты инфраструктуры. Глава ДНР отметил, что в регионе «все считают и фиксируют». «После победы разберемся», - заключил он.

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Армия,СВО,Елена Шишкина,Денис Пушилин,Андрей Марочко,Виталий Кличко,Совет по правам человека,
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