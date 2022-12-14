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54 минуты назад

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Елена Прошина

Взрывы слышны в центре Киева. Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил информацию, отметив, что все службы уже следуют на место.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже», - написал он.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях. Ранее в среду утром в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, во вторник, 13 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению.

Напомним, ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября – после теракта на Крымском мосту. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.

Путин объяснил удары по Украине

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил сценарий полного отключения электроэнергии в стране. Однако, по его мнению, даже полный блэкаут не сподвигнет украинцев уехать из страны.

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