В рядах Вооруженных сил Украины стали все чаще происходить несчастные случае из-за некачественных боеприпасов и снарядов. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, украинским военные предоставили 122-мм и 152-мм снаряды, которые хранились с очевидными нарушениями. Кроме того, новые снаряды, поступающие малыми партиями, также оказались с некачественной механической обработкой.

«20-мм мины в 30% случаев либо не срабатывают, либо происходит подрыв мины в канале ствола миномета, из-за чего в большинстве случаев личный состав расчета погибает, а также получает увечья», — добавил Марочко.