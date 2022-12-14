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1 час назад

В ЛНР заявили о несчастных случаях в ВСУ из-за некачественных боеприпасов

Елена Прошина

В рядах Вооруженных сил Украины стали все чаще происходить несчастные случае из-за некачественных боеприпасов и снарядов. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, пишет ТАСС.

В ЛНР заявили о несчастных случаях в ВСУ из-за некачественных боеприпасов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, украинским военные предоставили 122-мм и 152-мм снаряды, которые хранились с очевидными нарушениями. Кроме того, новые снаряды, поступающие малыми партиями, также оказались с некачественной механической обработкой.

«20-мм мины в 30% случаев либо не срабатывают, либо происходит подрыв мины в канале ствола миномета, из-за чего в большинстве случаев личный состав расчета погибает, а также получает увечья», — добавил Марочко.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что подразделения ВСУ из-за нехватки гусеничной и колесной военной техники не могут эвакуировать раненных солдат с поля боя. По его словам, из-за того, что украинские войска не пользуются спецтранспортом, в их рядах «увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь».

Армия,Андрей Марочко,
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