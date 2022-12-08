Спецоперация на Украине 8 декабря: последние новости на сегодня

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Самые свежие новости об СВО на сегодня 8 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром 8 декабря корабль Черномоского флота сбил беспилотник над акваторией моря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что российские военные «как всегда сработали четко». В Минобороны РФ ранее сообщили о перехвате беспилотников, которыми Украина пыталась атаковать аэродромы дальней авиации под Рязанью и Саратовом.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полное восстановление энергосистемы Украины от массированных ударов в ближайшее время невозможно. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что в стране постоянно увеличивают генерацию и поставки электричества, но на возвращение к привычной жизни на «сто процентов» нужно время. Поэтому в большинстве городов и областей сохраняются графики отключений электричества, отметил он.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные попали под огонь собственной артиллерии в ЛНР под городом Сватово. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, это произошло во время попытки украинских сил прорвать российскую линию обороны. Ротно-тактическая группа ВСУ, дополнительно усиленная техникой, вошла в зону поражения собственной артиллерии. Марочкин считает, что причиной могла быть несогласованность действий группы с артиллерийскими подразделениями или проблемы со связью. Офицер ЛНР подчеркнул, что украинский командир «практически подставил личный состав под удар украинских войск». Часть ротно-тактической группы погибла, оставшиеся вернулись на исходные позиции.

Бойцов американской «Группы Моцарта» (была создана как ответ на российскую ЧВК Вагнера) отказываются заселять в гостиницы Донбасса из-за угрозы обстрелов. Как пишет Newsweek, «Группа Моцарта», обучающая украинских военных, стала еще одной целью для ЧВК Вагнера.