Спецоперация на Украине 8 декабря: последние новости на сегодня

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Самые свежие новости об СВО на сегодня 8 декабря 2022 - в материале «Рамблера».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром 8 декабря корабль Черномоского флота сбил беспилотник над акваторией моря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что российские военные «как всегда сработали четко». В Минобороны РФ ранее сообщили о перехвате беспилотников, которыми Украина пыталась атаковать аэродромы дальней авиации под Рязанью и Саратовом.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полное восстановление энергосистемы Украины от массированных ударов в ближайшее время невозможно. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что в стране постоянно увеличивают генерацию и поставки электричества, но на возвращение к привычной жизни на «сто процентов» нужно время. Поэтому в большинстве городов и областей сохраняются графики отключений электричества, отметил он.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные попали под огонь собственной артиллерии в ЛНР под городом Сватово. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, это произошло во время попытки украинских сил прорвать российскую линию обороны. Ротно-тактическая группа ВСУ, дополнительно усиленная техникой, вошла в зону поражения собственной артиллерии. Марочкин считает, что причиной могла быть несогласованность действий группы с артиллерийскими подразделениями или проблемы со связью. Офицер ЛНР подчеркнул, что украинский командир «практически подставил личный состав под удар украинских войск». Часть ротно-тактической группы погибла, оставшиеся вернулись на исходные позиции.
Бойцов американской «Группы Моцарта» (была создана как ответ на российскую ЧВК Вагнера) отказываются заселять в гостиницы Донбасса из-за угрозы обстрелов. Как пишет Newsweek, «Группа Моцарта», обучающая украинских военных, стала еще одной целью для ЧВК Вагнера.
В РФ утверждают, что лидер «Группы Моцарта», отставной полковник морской пехоты США Эндрю Милберн взял на себя командование «сильно потрепанной украинской бригадой». «Сейчас в Донбассе нет ни одной гостиницы, которая позволила бы нам остановиться, им сказали, что мы стали целью», - подчеркнул Милберн. Он отметил, что три отеля, в которых останавливалась «Группа Моцарта», в итоге были обстреляны. Милберн заявил, что «ни одна из этих угроз» и «все эти летающие по Telegram ублюдки» не повлияют на операции «Группы Моцарта». Также американский полковник отказался назвать свой отряд ЧВК, заявив, что его подчиненные не носят оружия и выполняют гуманитарные задачи.