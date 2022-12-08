В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник

Сегодня над акваторией моря в Севастополе был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Михаил Развожаев.

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По его словам, инцидент произошел утром.

«Дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», - подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два беспилотника. По словам губернатора Михаила Развожаева, на город шла атака беспилотников и все силы и службы находятся в режиме боевой готовности. Он также сообщил, что гражданские объекты не пострадали.