В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник

Сегодня над акваторией моря в Севастополе был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Михаил Развожаев.
По его словам, инцидент произошел утром.
«Дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», - подчеркнул глава города.
Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два беспилотника. По словам губернатора Михаила Развожаева, на город шла атака беспилотников и все силы и службы находятся в режиме боевой готовности. Он также сообщил, что гражданские объекты не пострадали.
При этом в конце ноября система противовоздушной обороны сработала и в городе Армянске на севере Крыма.