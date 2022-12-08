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4 часа назад

Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер».

Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.

Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС.

Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт».

Армия,Эндрю Милберн,
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