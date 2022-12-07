Спецоперация: последние новости СВО на Украине на сегодня 7 декабря 2022

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Самые свежие новости об СВО на сегодня 7 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия стягивает дополнительные силы в район Артемовска. Как отмечает РИА Новости, Марочко сослался на данные разведки.

Офицер заявил, что большинство бойцов из украинского подкрепления сразу же отправили в зону активных боевых действий, чтобы заменить погибших и раненых. Еще часть дополнительно направленных украинских военных пока находится в резерве командования. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских сил в наступлении на Артемовск. Он допустил, что в ближайшее время произойдет оперативное окружение города военными РФ. В ДНР также сообщали, что ВСУ отводят из города тяжелую технику и несут там серьезные потери.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью ТАСС, что попавшие в плен военные ДНР подвергаются «особым издевательствам» на Западной Украине. По его словам, с украинскими военными ВСУ также обходятся жестоко - в частности, не дают им приказа отходить «даже в самой бесперспективной ситуации».

Пушилин заявил, что иногда украинское руководство совершает «репрессивные действия» по отношению к подразделениям и командирам, желающим сохранить свои жизни. Он утверждает, что ВСУ используют заградительные отряды, состоящие из «оголтелых националистов, которые ни перед чем не останавливаются».

На замглавы Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение рядом с его домом, но обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По его словам, самодельное взрывное устройство сработало, когда Волыка выходил из своего подъезда. Рогов заявил, что это была одна из самодельных бомб, которые используют украинские силы. Она содержала поражающие элементы и «лишь по счастливой случайности» ни Волыка, ни его соседи не пострадали. Мощность взрывчатки оценили примерно в 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Утром в среду, 7 декабря, украинские энергетические компании сообщили об отключениях света в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает «24 канал».