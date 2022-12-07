В Мелитополе совершено покушение на замглавы города

Покушение совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка, около подъезда его дома сработало взрывное устройство. Об этом со ссылкой на администрацию Запорожской области пишет РИА Новости.

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По данным Telegram-канала Baza, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было установлено на электроопоре уличного освещения. Следователи считают, что бомба была приведена в действие дистанционно.

«Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте», - пишет канал.

При этом заместитель главы военно-гражданской администрации города Николай Волыка не пострадал.