В Мелитополе совершено покушение на замглавы города

Покушение совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка, около подъезда его дома сработало взрывное устройство. Об этом со ссылкой на администрацию Запорожской области пишет РИА Новости.
По данным Telegram-канала Baza, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было установлено на электроопоре уличного освещения. Следователи считают, что бомба была приведена в действие дистанционно.
«Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте», - пишет канал.
При этом заместитель главы военно-гражданской администрации города Николай Волыка не пострадал.
Ранее ФСБ России предотвратила в Запорожской области серию терактов в местах массового пребывания людей. Подозреваемые были задержаны, когда ехали к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков Мелитополя. Двое из них были ранее судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине.