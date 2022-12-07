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39 минут назад

СМИ: в Мелитополе совершено покушение на замглавы города

Алиса Селезнёва

Покушение совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка, около подъезда его дома сработало взрывное устройство. Об этом со ссылкой на администрацию Запорожской области пишет РИА Новости.

В Мелитополе совершено покушение на замглавы города
Фото: ТАССТАСС

По данным Telegram-канала Baza, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было установлено на электроопоре уличного освещения. Следователи считают, что бомба была приведена в действие дистанционно.

«Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте», - пишет канал.

При этом заместитель главы военно-гражданской администрации города Николай Волыка не пострадал.

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Ранее ФСБ России предотвратила в Запорожской области серию терактов в местах массового пребывания людей. Подозреваемые были задержаны, когда ехали к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков Мелитополя. Двое из них были ранее судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине.

Происшествия,ФСБ,
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