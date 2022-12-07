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18 минут назад

В Киеве ввели экстренные отключения света

RT на русскомиещё 2

В Киеве ввели экстренные отключения света, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК «Киевские электросети».

В Киеве ввели экстренные отключения света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за очередной массовой атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применяются экстренные отключения», — говорится на сайте компании.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что регион переходит от экстренных к аварийным отключениям света.

Также экстренные отключения света введены в Днепропетровской области Украины.

В мире,СВО,Минобороны России,
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