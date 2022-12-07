В Киеве ввели экстренные отключения света

«Из-за очередной массовой атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применяются экстренные отключения», — говорится на сайте компании.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.