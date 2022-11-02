Президент компании «Калашников» Алан Лушников заявил, что концерн начал поставки новейших беспилотников коптерного типа в российские войска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию», — отметил Лушников.

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По словам главы концерна, Минобороны РФ поставляются беспилотники разного назначения — как разведывательные, так и ударные.

Лушников также уточнил, что некоторые коптеры «Калашникова» являются серийными образцами — серия по другим изделиям начнется в 2023 году.

Концерн "Калашников" заложил увеличение производственной программы на 2023 год по стрелковому, высокоточному оружию, артснарядам и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом журналистам сообщил в среду президент концерна Алан Лушников.

"Когда мы планировали 2022 год в условиях 2021 года, изначально закладывали рост производственной программы по стрелковому оружию на 40%. И я могу сказать, что на следующий год мы закладываем дальнейшее увеличение, я цифр не хочу называть, но мы закладываем увеличение производственной программы по всей нашей продукции. Я напомню: это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие - ракеты, и артиллерийские снаряды, это и беспилотные летательные средства - по всем направлениям идет рост", - сказал он.

Лушников добавил, что на следующий год запланировано расширение штата концерна.

"Людей мы набираем постоянно, - сказал он. - Но это не секрет, и все оборонные предприятия, можно предположить, в таком режиме сейчас работают".

Ранее концерн отчитывался об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40% в нынешнем году. Кроме того, уже в сентябре группой был достигнут уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт, равный всему показателю за 2021 год.

Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция поставляется более чем в 27 стран мира.

Госкорпорация «Ростех» готова поставлять нужное число беспилотников «КУБ» и «Ланцет» при наличии заказа. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«В тех сегментах беспилотных летательных аппаратов, где мы работаем, результаты есть. "Калашников", например, делает дроны-камикадзе "Ланцет" и "КУБ". На роликах из зоны СВО есть примеры их успешного применения. Мы готовы поставлять их в необходимых объемах, если будет заказ», — сообщил глава «Ростеха».

Разработанные компанией ZALA Aero дроны-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» несут боевые части весом три килограмма. Беспилотник «Ланцет» может поражать цели в радиусе до 40 километров.

Российскому беспилотнику-камикадзе "Ланцет" не страшно новейшее лазерное оружие против дронов за счет встроенной противолазерной защиты. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха в воскресенье.

"Перехватить, уничтожить или спрятаться от "Ланцета" практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику", - отмечается в сообщении.

В госкорпорации также уточнили, что "Ланцет" способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель без использования спутниковой навигации.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» могут уничтожать легкобронированную технику, а попавший в корму или борт беспилотник способен уничтожить танк. Особенности дронов-камикадзе назвал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

По его словам, особенностью «Ланцета» является наличие комбинированной боевой части. Дрон несет боеголовку весом три килограмма, которая сочетает осколочно-фугасное действие для поражения живой силы и небронированной техники и кумулятивный эффект. «Ланцет» может уничтожить танк при попадании в борт или корму машины.

Также барражирующий боеприпас может находиться в воздухе до получаса и активно маневрировать перед атакой, а также переключаться с одной цели на другую.

«Можно обогнуть тот же танк, чтобы ударить его не в самую мощную броню на "лбу", а в уязвимую заднюю часть. Очень эффективны "Ланцеты" и для атаки на быстро движущиеся цели. При всем этом "Ланцет" — сравнительно недорогой и небольшой боеприпас, весящий всего около 12 килограммов», — отметил Лавров.

Барражирующий боеприпас достигает максимальной эффективности при использовании в паре с разведывательным беспилотником, который может с большой высоты обнаруживать цели противника и передавать их координаты операторам «Ланцета».

«Российские военные используют дроны для взлома системы ПВО, ими уничтожают мощные комплексы противовоздушной обороны, включая С-300. Дальность действия в 40 километров позволяет "Ланцетам" доставать и до позиций артиллерии в ближнем тылу противника — там, куда очень опасно посылать вертолеты и самолеты. Крайне полезны они и для остановки попыток наступления», — подчеркнул Лавров.

Воздушно-десантные войска продолжают применять ударные беспилотники для нанесения ударов по позициям украинских войск. Видео боевого применения малоразмерного дрона публикует Минобороны РФ.

На кадрах виден процесс подготовки и запуска беспилотника. Во время разведки с помощью дрона были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, отметили в ведомстве.

"После запуска беспилотник подразделения ВДВ барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - говорится в сообщении Минобороны.

Российская сторона в ходе спецоперации на Украине начала активнее использовать дроны-камикадзе, поскольку военные РФ изменили свое отношение к такому типу боеприпасов в свете их преимуществ. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Минобороны России в течение прошедшего месяца неоднократно публиковало кадры уничтожения украинской техники в ходе спецоперации с помощью дронов-камикадзе, способных атаковать бронированную цель прямым попаданием. На распространенных ведомством видео видно применение барражирующих боеприпасов "Ланцет" по бронетехнике и вооружению ВСУ, в том числе поставленным странами НАТО.

Помимо того, госкорпорация "Ростех" 20 октября поделилась в соцсетях видео применения войсками РФ дрона-камикадзе "КУБ": на опубликованном видео он также поражает удаленные наземные цели противника. Ранее Ростех сообщал об успешном использовании обоих беспилотников в ходе конфликта. По словам президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, ВС РФ начали "активно эксплуатировать" беспилотники ZALA Aero (входит в концерн "Калашников").

На фоне этого 14 октября стало известно, что командование сухопутных войск США обратилось к оборонным компаниям в поисках идей относительно того, как защищаться от атак дронов-камикадзе. Как сообщил американский еженедельник Defense News, за время военной спецоперации обе стороны конфликта уже успели применить тысячи таких боеприпасов.

Почему все больше задействуют ударные дроны

По словам Федутинова, в последние недели участвующие в спецоперации подразделения ВС РФ действительно увеличили интенсивность и эффективность применения барражирующих боеприпасов, поражая как элементы критически важной инфраструктуры противника, так и отдельные военные объекты, включая антенны радиолокационных станций, артиллерийские и ракетные установки, бронетехнику, склады боеприпасов.

"Можно сказать, что произошел определенного рода перелом в отношении отечественных военных к данной тематике вооружений и сейчас мы, пусть и с опозданием, начинаем наверстывать упущенное, используя присущие данным системам позитивные свойства", - сказал эксперт, отметив, что ранее более оптимальным считалось совмещение беспилотной разведки и наземных ударных средств.

То, что в некоторых случаях применение барражирующих боеприпасов обоснованно, показала практика, уверен собеседник агентства. По словам Федутинова, ударные беспилотники позволяют минимизировать продолжительность цепочки "обнаружение - поражение", которая может содержать слабые звенья. В связи с этим использование таких дронов в целом увеличивает эффективность ведения боевых действий.

"Современная война очень динамична - артиллерия и другие ударные средства часто меняют свои позиции, актуальность развединформации в такой обстановке крайне непродолжительна, - пояснил эксперт. - Ценность же возможности оперативно отследить цель и поразить ее <...> сложно переоценить". Федутинов указал на возможность обеспечить объективный контроль результатов поражения ударных дронов с другого БЛА, что неоднократно продемонстрировано на примере действий барражирующих боеприпасов, похожих на "Ланцеты".

О дронах-камикадзе "Ланцет" и "КУБ"

Беспилотник "Ланцет" производит компания ZALA Aero. Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат имеет телевизионный канал связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.

Беспилотник "КУБ" разработан ZALA Aero. Он имеет боевую часть весом 3 кг. Максимальная длительность полета - 30 минут, скорость - 130 км/ч. Барражирующий боеприпас "КУБ" в ноябре 2021 года успешно прошел государственные испытания. В этом году были запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.

Вооруженные силы (ВС) России применили в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине уже несколько сотен отечественных дронов-камикадзе. Такое количество боеприпасов назвал РИА Новости информированный источник.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов». Он отметил, что российские дроны-камикадзе показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа и поражения живой силы противника.

Эффективность боеприпасов также обеспечивается низким уровнем физических полей БПЛА — они малозаметны и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах.

«Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно», — резюмировал собеседник агентства.

Россия, благодаря особой противовоздушной системе обороны (ПВО), обошла другие страны в борьбе с барражирующими боеприпасами, то есть «беспилотниками-камикадзе». Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Можем констатировать, что Россия — единственная страна в мире, которая обладает эффективными средствами борьбы с барражирующими боеприпасами, в просторечье „беспилотниками-камикадзе“, и вообще беспилотниками. Другие такими средствами не обладают. А также оказалась чрезвычайно эффективной (во время атаки Севастопольской бухты, — прим. URA.RU) система противолодочной обороны, система борьбы с подводными диверсантами, которая была построена в Севастополе, главной базе флота. То есть решить вопрос по уничтожению семи беспилотников — это чрезвычайно тяжелая задача. И наш флот справился успешно. Аналогичный налет на американскую базу привел бы к тяжелейшим потерям боевых кораблей США. Потому что таких систем ПВО, способных вести борьбу с такими беспилотниками, у них нет», — объяснил Константин Сивков.

Действительный академик напомнил, что на протяжении семи лет Россия отражала атаки на военные базы.

«Средства ПВО РФ, „Панцирь-С1“ (самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования, — прим. URA.RU), морская версия „Панцыря“, рубят беспилотники легко. И на протяжении прошедших семи лет предпринимались множество всевозможных массированных атак на российские базы и все они успешно уничтожались в воздухе до того, как смогли приблизиться к ним. Если посмотреть историю всех войн недавнего времени, то везде, где система ПВО опиралась на американские технологии, борьба с беспилотниками была невозможна. Украинское ПВО, построенное с использованием американских систем, постоянно подвергалось атаке и подвергается до сих пор нашими „Геранями“, и они ничего с ними сделать тоже не могут», — подчеркнул Сивков.