Минобороны показало кадры удара дрона-камикадзе по позициям ВСУ

Воздушно-десантные войска продолжают применять ударные беспилотники для нанесения ударов по позициям украинских войск. Видео боевого применения малоразмерного дрона публикует Минобороны РФ.
На кадрах виден процесс подготовки и запуска беспилотника. Во время разведки с помощью дрона были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, отметили в ведомстве.
"После запуска беспилотник подразделения ВДВ барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - говорится в сообщении Минобороны.