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24 минуты назад

Минобороны показало кадры удара дрона-камикадзе по позициям ВСУ

Российская Газета

Воздушно-десантные войска продолжают применять ударные беспилотники для нанесения ударов по позициям украинских войск. Видео боевого применения малоразмерного дрона публикует Минобороны РФ.

Минобороны показало кадры удара дрона-камикадзе по позициям ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах виден процесс подготовки и запуска беспилотника. Во время разведки с помощью дрона были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, отметили в ведомстве.

"После запуска беспилотник подразделения ВДВ барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - говорится в сообщении Минобороны.

Армия,СВО,Минобороны России,
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