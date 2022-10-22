Эксперт: войска РФ начали активнее применять в спецоперации дроны-камикадзе

Российская сторона в ходе спецоперации на Украине начала активнее использовать дроны-камикадзе, поскольку военные РФ изменили свое отношение к такому типу боеприпасов в свете их преимуществ. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

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Минобороны России в течение прошедшего месяца неоднократно публиковало кадры уничтожения украинской техники в ходе спецоперации с помощью дронов-камикадзе, способных атаковать бронированную цель прямым попаданием. На распространенных ведомством видео видно применение барражирующих боеприпасов "Ланцет" по бронетехнике и вооружению ВСУ, в том числе поставленным странами НАТО.

Видео дня

Помимо того, госкорпорация "Ростех" 20 октября поделилась в соцсетях видео применения войсками РФ дрона-камикадзе "КУБ": на опубликованном видео он также поражает удаленные наземные цели противника. Ранее Ростех сообщал об успешном использовании обоих беспилотников в ходе конфликта. По словам президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, ВС РФ начали "активно эксплуатировать" беспилотники ZALA Aero (входит в концерн "Калашников").

На фоне этого 14 октября стало известно, что командование сухопутных войск США обратилось к оборонным компаниям в поисках идей относительно того, как защищаться от атак дронов-камикадзе. Как сообщил американский еженедельник Defense News, за время военной спецоперации обе стороны конфликта уже успели применить тысячи таких боеприпасов.

Почему все больше задействуют ударные дроны

По словам Федутинова, в последние недели участвующие в спецоперации подразделения ВС РФ действительно увеличили интенсивность и эффективность применения барражирующих боеприпасов, поражая как элементы критически важной инфраструктуры противника, так и отдельные военные объекты, включая антенны радиолокационных станций, артиллерийские и ракетные установки, бронетехнику, склады боеприпасов.

"Можно сказать, что произошел определенного рода перелом в отношении отечественных военных к данной тематике вооружений и сейчас мы, пусть и с опозданием, начинаем наверстывать упущенное, используя присущие данным системам позитивные свойства", - сказал эксперт, отметив, что ранее более оптимальным считалось совмещение беспилотной разведки и наземных ударных средств.

То, что в некоторых случаях применение барражирующих боеприпасов обоснованно, показала практика, уверен собеседник агентства. По словам Федутинова, ударные беспилотники позволяют минимизировать продолжительность цепочки "обнаружение - поражение", которая может содержать слабые звенья. В связи с этим использование таких дронов в целом увеличивает эффективность ведения боевых действий.

"Современная война очень динамична - артиллерия и другие ударные средства часто меняют свои позиции, актуальность развединформации в такой обстановке крайне непродолжительна, - пояснил эксперт. - Ценность же возможности оперативно отследить цель и поразить ее <...> сложно переоценить". Федутинов указал на возможность обеспечить объективный контроль результатов поражения ударных дронов с другого БЛА, что неоднократно продемонстрировано на примере действий барражирующих боеприпасов, похожих на "Ланцеты".

О дронах-камикадзе "Ланцет" и "КУБ"

Беспилотник "Ланцет" производит компания ZALA Aero. Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат имеет телевизионный канал связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.