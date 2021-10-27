«На первых порах, конечно, это будет иметь определенный информационно-пропагандистский эффект. А потом у ополченцев Донбасса появится современная боевая техника, которая будет приземлять или уничтожать эти Bayraktar на раз. Это если Россия не потеряет терпение и не применит методы защиты российских граждан, потому что в Донбассе 40% населения имеют российские паспорта. Просто долг российского государства, который прописан в Конституции, - защищать своих граждан. А у России есть чем ответить против Bayraktar. Это и системы радиоэлектронной борьбы, и пассивные радиолокационные станции, и системы ПЗРК (Переносной зенитный ракетный комплекс - прим. ред.), и "Торы", и "Буки", и многое другое», - отметил Литовкин.