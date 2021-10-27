Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Рамблером» рассказал об истинных целях применения украинской армией беспилотников Bayraktar в Донбассе, а также предостерег Киев от дальнейшей эскалации конфликта.
«Применение дронов говорит о том, что Киев не хочет мирного решения донбасской проблемы, не собирается выполнять минские договоренности. Он хочет продемонстрировать свою силу, получить одобрение Соединенных Штатов и того же НАТО, к которому он стремится. Потому что у США нет желания решить проблему Донбасса. Им важно, чтобы там была незаживающая рана России, чтобы эта незаживающая рана вытягивала из России силы, здоровье, превращала страну в "агрессора" и так далее. И националистический Киев играет в эту игру очень активно. Я имею ввиду руководство Украины», - заявил он.
Литовкин вместе с тем выразил мнение, что Киев не планирует широкомасштабного наступления в Донбассе.
«У них на это нет ни сил, ни здоровья. С другой стороны, они понимают, что если они проведут широкомасштабное наступление, то ответ будет сокрушительным: они потеряют не только Донбасс в его нынешних очертаниях, но и всю Донецкую и Луганскую области. Они могут потерять и все приморские области. Поэтому они продолжают такую изматывающую, раздражающую тактику действий: убивают мирное население и тех, кто попадет под их огонь», - сказал эксперт.
Специалист отметил, что применение беспилотников Bayraktar не изменит тактику действий Киева.
«На первых порах, конечно, это будет иметь определенный информационно-пропагандистский эффект. А потом у ополченцев Донбасса появится современная боевая техника, которая будет приземлять или уничтожать эти Bayraktar на раз. Это если Россия не потеряет терпение и не применит методы защиты российских граждан, потому что в Донбассе 40% населения имеют российские паспорта. Просто долг российского государства, который прописан в Конституции, - защищать своих граждан. А у России есть чем ответить против Bayraktar. Это и системы радиоэлектронной борьбы, и пассивные радиолокационные станции, и системы ПЗРК (Переносной зенитный ракетный комплекс - прим. ред.), и "Торы", и "Буки", и многое другое», - отметил Литовкин.
Эксперт предположил, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе там могут появиться «официальные российские миротворцы".
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил первое боевое применение ударного беспилотника Bayraktar TB2 в зоне конфликта в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республике позже сообщили, что в результате атаки дрона никто не пострадал.