Раскрыты последствия удара турецких дронов по Донбассу

При первом применении украинской стороной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе никто не пострадал. Последствия удара дрона раскрыл источник «Интерфакс» в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По словам собеседника агентства, удар был нанесен точечно.
«Пострадавших и жертв среди военных и гражданского населения нет», — уточнил он, добавив, что повреждений гражданских объектов также не зафиксировано.
Ранее генштаб ВСУ подтвердил применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar в Донбассе.
В пресс-службе отметили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.