ВСУ подтвердили первое боевое применение турецкого дрона Bayraktar

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил первое боевое применение ударного беспилотника Bayraktar TB2 в зоне конфликта в Донбассе.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-беспилотного комплекса «Байрактор», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.
В Генштабе заявили, что ополченцы ДНР обстреливали позиции ВСУ в районе населенного пункта Гранитное, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих, один из них скончался. Согласно заявлению, ополченцы не отреагировали на переданное через Специальную мониторинговую комиссию (СММ) ОБСЕ требование срочно прекратить огонь.
Тогда украинская сторона приняла решение впервые осуществить боевое применение беспилотника Bayraktar TB2 «с целью принуждения противника к прекращению огня». С помощью управляемой бомбы, направленной с Bayraktar TB2, была уничтожена одна пушка ополченцев.
Ранее сообщалось, что атаке Bayraktar TB2 подверглась артиллерийская позиция народной милиции ДНР. Уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30.