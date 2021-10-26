ВСУ подтвердили первое боевое применение турецкого дрона Bayraktar

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-беспилотного комплекса «Байрактор», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе заявили, что ополченцы ДНР обстреливали позиции ВСУ в районе населенного пункта Гранитное, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих, один из них скончался. Согласно заявлению, ополченцы не отреагировали на переданное через Специальную мониторинговую комиссию (СММ) ОБСЕ требование срочно прекратить огонь.