В Японии раскритиковали Зеленского

Читатели Yahoo News Japan раскритиковали решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, некоторые комментаторы посчитали, что это решение станет «шагом к разгрому Украины». При этом другие напомнили, что сначала Зеленский сменил премьер-министра, а теперь еще и министра обороны. В комментариях предположили, что Федорова слишком сильно хвалили, из-за чего Зеленский посчитал, что его власть находится под угрозой.

«При Зеленском ничего не изменится. Он закрыл дверь для переговоров с Россией. Его реформы провалились, это очевидно», — приводит издание один из комментариев.

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Ранее стало известно, что Федоров останется в команде Зеленского.