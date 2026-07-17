Бывший министр обороны Украины Федоров останется в команде Зеленского

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров останется в команде президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает издание «Новости.Live» в Telegram.

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Уточняется, что 16 июля Федоров и Зеленский дважды общались по поводу дальнейшей работы бывшего главы Минобороны. По словам Литвина, должность для него еще не была выбрана, однако сам Федоров себя не видит на посту советника президента.

«У них такой уровень отношений и общения, и столько всего было сделано вместе, что, думаю, они найдут, как действовать дальше», — добавил советник Зеленского.

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Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.