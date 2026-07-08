Трамп отдал приказ об атаке на иранский остров Харк

Президент США Дональд Трамп приказал атаковать иранский остров Харк. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре он заявил, что отдал приказ атаковать все цели на острове. Исключение составили трубопроводы. Кроме того, Трамп также добавил, что новые атаки могут произойти ближайшей ночью.

«Я сказал: не бейте по трубам, бейте по всему остальному, и они нанесли удары. Возможно, сегодня вечером ударят снова», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а он сам «больше не хочет иметь с Тегераном дел».