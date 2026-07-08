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Трамп отдал приказ об атаке на иранский остров Харк

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп приказал атаковать иранский остров Харк. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп отдал приказ об атаке на иранский остров Харк
© Global Look Press

Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре он заявил, что отдал приказ атаковать все цели на острове. Исключение составили трубопроводы. Кроме того, Трамп также добавил, что новые атаки могут произойти ближайшей ночью.

«Я сказал: не бейте по трубам, бейте по всему остальному, и они нанесли удары. Возможно, сегодня вечером ударят снова», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а он сам «больше не хочет иметь с Тегераном дел».