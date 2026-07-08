Трамп: Режим прекращения огня с Ираном больше не действует

Режим прекращения огня, установленный между США и Ираном, больше не действует. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

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"Я думаю, что оно (прекращение огня. - Прим. "РГ") закончено. Я не хочу иметь с ними дел", - ответил глава Белого дома в Анкаре на вопрос журналистов о том, действует ли прекращение огня после очередного обмена ударами между США и Ираном.

В переговорах с Тегераном "нет смысла", добавил американский лидер.

Ранее армия США завершила новую серию ударов по Ирану. Вооруженные силы поразили более 80 целей.

В ответ силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.