На съезде АдГ продали 300 литров пива

Не менее 300 литров пива было продано на съезде оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую прессу.

Федеральный съезд партии проходит 4-5 июля в городе Эрфурт, на территории выставочного центра Messe Erfurt.

Накануне делегаты переизбрали на пост сопредседателей Тино Крупаллу и Алису Вайдель. Сегодня решались внутренние партийные вопросы.

Мероприятие вызвало огромный интерес у прессы, в том числе бульварной. Таблоид Bild сообщил, что на съезде было продано 300 литров пива.

«На съезде АдГ в Эрфурте в киоске было продано 300 литров темного пива Köstritzer, 600 колбасок братвурст и 120 котлет», — пишет издание.

Съезд сопровождается масштабными акциями противников АдГ. В Эрфурт съехались левые активисты со всей Германии, требующие запретить партию. В городе происходили массовые беспорядки: манифестанты атаковали полицию, применяя петарды.

По опросам АдГ сейчас занимает лидирующую позицию в ФРГ с 29% поддержки. Партия опережает консервативный блок ХДС/ХСС под руководством канцлера Фридриха Мерца (21%).