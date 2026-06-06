Блок ХДС/ХСС отстает от АдГ в рейтинге партий

Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продолжает падать и сейчас составляет всего 21%. Отставание от "Альтернативы для Германии" (АдГ) составляет уже 8 процентных пунктов (п.п.), пишет газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

© Global Look Press

Для ХДС/ХСС это худший показатель с конца 2021 года. Еще никогда при канцлере Фридрихе Мерце (председатель ХДС) уровень поддержки консервативного блока не был столь низким. По сравнению с прошлой неделей рейтинг ХДС/ХСС упал на 1 п.п.

За АдГ готовы проголосовать 29% респондентов. Ее рейтинг не изменился. Входящая в правящую в ФРГ коалицию Социал-демократическая партия Германии остается на стабильно низком уровне, ее готовы поддержать лишь 12% участников исследования (без изменений). По сравнению с выборами в Бундестаг 2025 года правящие партии вместе потеряли 12 процентных пунктов - примерно каждого четвертого избирателя.

Рейтинг "Зеленых" составляет 14%, Левой партии - 11% (обе - без изменений). Остальные партии не смогли бы набрать 5% голосов, которые необходимы для прохождения в Бундестаг.

В опросе участвовали 1 206 человек. Он проводился с 1 по 5 июня.