Экс-генсек НАТО предупредил альянс о распаде

Существование НАТО в будущем не гарантировано, странам-членам необходимо увеличивать расходы на военные цели, чтобы избежать выхода США. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Столтенберг дал интервью немецкой прессе, в котором отметил, что альянс может прекратить существование.

«Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно», — сказал он.

Экс-генсек признался, что опасается выхода США из альянса. По его мнению, европейские страны могут предотвратить это, если повысят свои расходы на оборону.

Ранее в администрации Эрдогана раскрыли, что на июльском саммите НАТО будут обсуждать «последние события на южных рубежах альянса». СМИ уверены, что в Анкаре Трамп будет критиковать своих союзников за отказ в помощи во время конфликта США с Ираном.